وزير التموين يقرر مد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بمد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2025 “الأوكازيون الصيفي" حتى يوم 30 سبتمبر الجاري.

وذلك لإتاحة المزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التخفيضات على مختلف السلع والمنتجات خاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وتماشيًا مع حرص الوزارة على تنشيط حركة التجارة الداخلية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد وزير التموين أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون منذ انطلاقه قد تجاوز 3200 محل من مختلف القطاعات التجارية، موضحًا أن نسب التخفيضات المعروضة متفاوتة بما يتيح فرصًا متنوعة أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن الأجهزة الرقابية بالوزارة تواصل حملاتها اليومية لمتابعة التزام المحال التجارية بالمواصفات ونسب التخفيضات المعلنة وجودة السلع، وضمان عدم وجود أي ممارسات تضر بحقوق المستهلك.

كما دعا المواطنين إلى الاستفادة من فترة مد الأوكازيون، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر وتنشيط السوق المحلي.

