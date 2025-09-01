الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يشيد بمطالبة بابا الفاتيكان بسرعة وقف إطلاق النار في غزة

بدر عبد العاطى مع
بدر عبد العاطى مع وزير خارجية الفاتيكان، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي  وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع بول ريتشارد جالاجر" وزير خارجية الفاتيكان اليوم على هامش أعمال منتدى "بليد" فى سلوفينيا.  

تبادل العلاقات الدبلوماسية

قدم الوزير عبد العاطي خلال اللقاء التهنئة على تولي قداسة البابا ليو الرابع عشر منصبه، معربًا عن تقدير مصر للعلاقات الوطيدة المتبادلة بين كل من مصر والفاتيكان منذ بدء تبادل العلاقات الدبلوماسية. 

وأبرز التوافق بين مصر والكرسي الرسولي حول أبرز القضايا الدولية على رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف الديني والجريمة المنظمة والاتجار في البشر والجرائم ضد الانسانية وقضايا البيئة، فضلًا عن أزمة الهجرة واللاجئين.

المطالبة بسرعة وقف إطلاق النار في غزة

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة قداسة البابا مساعيه لوقف الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين بغزة، مشيدًا بموقف قداسة البابا ليو الرابع عشر فيما يتعلق بالمطالبة بسرعة وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين وحث الأطراف المعنية على التفاوض لتحقيق السلام والامن والتعايش المشترك.

التعاون القائم بين مؤسسة الأزهر الشريف والفاتيكان 

كما أشاد وزير الخارجية بالتعاون القائم بين مؤسسة الأزهر الشريف والفاتيكان والدور الذي يلعباه سويًا في تعزيز الحوار بين الأديان ونشر ثقافة السلام ونبذ العنف وتقبل الآخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير خارجية الفاتيكان بدر عبد العاطي العلاقات الدبلوماسية مصر والفاتيكان

مواد متعلقة

وزير الخارجية يلتقي المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات على هامش منتدى "بليد"

وزير الخارجية يلتقي رئيسة البرلمان السلوفيني على هامش منتدى "بليد" الاستراتيجي

وزير الخارجية يطالب ممثلة الاتحاد الأوروبي بوضع حد للجرائم الإسرائيلية في غزة

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

هل كان الرسول يحتفل بيوم مولده؟، أزهري يوضح (فيديو)

ما هي شروط صحة الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads