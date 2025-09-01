وزير الخارجية يشيد بمطالبة بابا الفاتيكان بسرعة وقف إطلاق النار في غزة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع بول ريتشارد جالاجر" وزير خارجية الفاتيكان اليوم على هامش أعمال منتدى "بليد" فى سلوفينيا.

تبادل العلاقات الدبلوماسية

قدم الوزير عبد العاطي خلال اللقاء التهنئة على تولي قداسة البابا ليو الرابع عشر منصبه، معربًا عن تقدير مصر للعلاقات الوطيدة المتبادلة بين كل من مصر والفاتيكان منذ بدء تبادل العلاقات الدبلوماسية.

وأبرز التوافق بين مصر والكرسي الرسولي حول أبرز القضايا الدولية على رأسها مكافحة الإرهاب والتطرف الديني والجريمة المنظمة والاتجار في البشر والجرائم ضد الانسانية وقضايا البيئة، فضلًا عن أزمة الهجرة واللاجئين.

المطالبة بسرعة وقف إطلاق النار في غزة

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة قداسة البابا مساعيه لوقف الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين بغزة، مشيدًا بموقف قداسة البابا ليو الرابع عشر فيما يتعلق بالمطالبة بسرعة وقف إطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين وحث الأطراف المعنية على التفاوض لتحقيق السلام والامن والتعايش المشترك.

التعاون القائم بين مؤسسة الأزهر الشريف والفاتيكان

كما أشاد وزير الخارجية بالتعاون القائم بين مؤسسة الأزهر الشريف والفاتيكان والدور الذي يلعباه سويًا في تعزيز الحوار بين الأديان ونشر ثقافة السلام ونبذ العنف وتقبل الآخر.

