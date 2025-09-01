سقوط 29 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال في غزة بينهم 5 من طالبي المساعدات

أعلنت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن سقوط 29 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 16 في مدينة غزة.

كما أوضحت مصادر في مستشفيات غزة أن من بين شهداء اليوم 5 من طالبي المساعدات جنوبي القطاع.

الاتحاد الأوروبي: إذا كان الحل العسكري مفيدًا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل

وكان الاتحاد الأوروبي قال: “إن إعلان دولة الاحتلال مدينة غزة منطقة قتال يجعل الوضع الإنساني في القطاع المحاصر أسوأ”.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: "إذا كان الحل العسكري مفيدًا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل.. الحل العسكري ليس ممكنا في غزة.. دول الاتحاد اتخذت إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية".

