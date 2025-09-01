الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سقوط 29 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال في غزة بينهم 5 من طالبي المساعدات

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، اليوم الإثنين، عن سقوط 29 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 16 في مدينة غزة.  

كما أوضحت مصادر في مستشفيات غزة أن من بين شهداء اليوم 5 من طالبي المساعدات جنوبي القطاع. 

الاتحاد الأوروبي: إذا كان الحل العسكري مفيدًا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل 

وكان الاتحاد الأوروبي قال: “إن إعلان دولة الاحتلال مدينة غزة منطقة قتال يجعل الوضع الإنساني في القطاع المحاصر أسوأ”. 

وأضاف الاتحاد الأوروبي: "إذا كان الحل العسكري مفيدًا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل.. الحل العسكري ليس ممكنا في غزة.. دول الاتحاد اتخذت إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي العدوان الاسرائيلي علي غزة

مواد متعلقة

بعد إسلام عابد، مكتب الإعلام الحكومي في غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 247

استشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف على مدينة غزة

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في الأهلي لاختيار خليفة ريبيرو

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

والد نزال ضحية مطاردة الواحات: أهالي المتهمين هددونا وعرضوا 100 ألف جنيه للتصالح

أخبار مصر: اليوم تطبيق قانون العمل الجديد، صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة، نص أقوال أم سجدة المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء

10 معلومات عن مستجدات توفير المياه للشرب والمشروعات الزراعية

التعليم تكشف حقيقة الكتب المتداولة للمرحلة الثانوية بالعام الدراسي الجديد

ما هي أدوات أعضاء مجلس النواب في الرقابة على الحكومة؟

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

تعرف على إجراءات محاكمة الأطفال وأماكنها والعقوبات المقررة

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة القبيحة في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads