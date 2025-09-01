الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة بنها تستضيف المهرجان الرياضي لذوي الهمم لجامعات القاهرة والدلتا

المهرجان الرياضي
المهرجان الرياضي لذوي الهمم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، استضافة الجامعة لفعاليات المهرجان الرياضي لذوي الهمم لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى للمرة الثانية وتستمر الفعاليات حتى 3 سبتمبر الجارى.

رئيس جامعة بنها يبحث تذليل عقبات تنفيذ مشروع المستشفى الجامعي الجديد

فوز طالبات جامعة بنها بالمراكز الأولى في مسابقات اللقاء الثقافي الشاطئي

 جامعة بنها تستضيف فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الهمم 

وأشار “ الجيزاوي” إلى أن المهرجان يشارك فيه 11 جامعة وهم "القاهرة، المنصورة، طنطا، كفر الشيخ، حلوان، المنوفية، مدينة السادات، دمياط، الزقازيق،  عين شمس، وبنها"، ويتضمن مسابقات فى رفع الاثقال، العاب القوى، خماسى كرة القدم، تنس الطاولة، الطالب والطالبه المثالية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة على دمج ذوي الهمم في المجتمع وتوفير كافة الدعم لهم باعتبارهم شركاء التنمية فى الوطن، مشيرًا إلى أن لديهم طاقات إيجابية يجب استغلالها من أجل الاستمرار فى عطائهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القاهرة الكبري الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها مستشفي الجامعي

مواد متعلقة

فوز طالبات جامعة بنها بالمراكز الأولى في مسابقات اللقاء الثقافي الشاطئي

مستشفى أطفال بنها ينقذ حياة رضيعين "خُدَّج" بعد 90 يومًا من الرعاية المركزة

جامعة بنها تفتتح 4 أقسام جديدة بكلية الآداب لمواكبة سوق العمل، تعرف عليهم

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

أول تعليق من الزمالك على مشاجرة ليلة السقوط أمام دجلة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

تجديد حبس البلوجرز سوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي وعلياء قمرون

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

عهد جديد للعاملين بالقطاع الخاص.. ما تريد معرفته عن قانون العمل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة التاسعة)، رسول الله كان أشجع الناس

مع بداية شهر سبتمبر، دعاء دخول أول الشهر الجديد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads