جامعة بنها تستضيف المهرجان الرياضي لذوي الهمم لجامعات القاهرة والدلتا

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، استضافة الجامعة لفعاليات المهرجان الرياضي لذوي الهمم لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى للمرة الثانية وتستمر الفعاليات حتى 3 سبتمبر الجارى.

جامعة بنها تستضيف فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الهمم

وأشار “ الجيزاوي” إلى أن المهرجان يشارك فيه 11 جامعة وهم "القاهرة، المنصورة، طنطا، كفر الشيخ، حلوان، المنوفية، مدينة السادات، دمياط، الزقازيق، عين شمس، وبنها"، ويتضمن مسابقات فى رفع الاثقال، العاب القوى، خماسى كرة القدم، تنس الطاولة، الطالب والطالبه المثالية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة على دمج ذوي الهمم في المجتمع وتوفير كافة الدعم لهم باعتبارهم شركاء التنمية فى الوطن، مشيرًا إلى أن لديهم طاقات إيجابية يجب استغلالها من أجل الاستمرار فى عطائهم.

