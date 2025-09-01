الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بعد تداول فيديو بتفاصيل الواقعة، القبض على "السباك" المتهم بتهديد جاره بسلاح ناري بالقليوبية

المتهم،فيتو
المتهم،فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات تداول مقطع فيديو بتضرر شخص من آخر بالتعدى عليه بالسب والأذي مستخدما سلاح ناري.

التفاصيل الكاملة لجولة وزير التعليم في القليوبية وافتتاح 5 مدارس

وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان 5 مدارس (صور)


البداية بتلقي اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، يفيد بورود معلومات من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بتداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من آخر لقيامه بالتعدى عليه بالسب وتهديده بالحاق الأذى به مستخدمًا سلاحا ناريا.

بالفحص بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ومعاونة الرائد محمد هاني والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب محمود النجار، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عبادة، تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سباك – مقيم بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات عائلية بينه وبين الشاكى، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى "فرد خرطوش" المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة رئيس مباحث القليوبية مباحث قسم ثان شبرا الخيمة قسم قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة مديرية أمن القليوبية

مواد متعلقة

وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان 5 مدارس (صور)

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان بدء إنتاج مشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

ليفربول يحسم آخر صفقتين في الانتقالات الصيفية بقيمة 165 مليون إسترليني

وزير الإسكان يعتذر عن تأخر تسليم شقق الإعلانين العاشر والرابع عشر بسكن لكل المصريين

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن قرار الحظر الأمريكي لتأشيرات الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي شروط صحة الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

الإفتاء توضح خطورة التطاول على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads