بعد تداول فيديو بتفاصيل الواقعة، القبض على "السباك" المتهم بتهديد جاره بسلاح ناري بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات تداول مقطع فيديو بتضرر شخص من آخر بالتعدى عليه بالسب والأذي مستخدما سلاح ناري.



البداية بتلقي اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، يفيد بورود معلومات من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بتداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من آخر لقيامه بالتعدى عليه بالسب وتهديده بالحاق الأذى به مستخدمًا سلاحا ناريا.

بالفحص بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ومعاونة الرائد محمد هاني والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب محمود النجار، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عبادة، تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سباك – مقيم بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات عائلية بينه وبين الشاكى، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى "فرد خرطوش" المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.