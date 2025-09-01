الإثنين 01 سبتمبر 2025
رسميا، شتوتجارت يحسم صفقة نجم منتخب المغرب

بلال الخنوس، فيتو
بلال الخنوس، فيتو

أعلن نادي شتوتجارت الألماني رسميًا، مساء اليوم الإثنين، ضم الدولي المغربي بلال الخنوس، قادما من ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بلال الخنوس ينضم إلى شتوتجارت إعارة 

وحسبما كشف النادي الألماني، فقد انضم الخنوس على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إلزامية الشراء مقابل 26 مليون جنيه استرليني.

وبحسب موقع "ذي أتلتيك" فقد أوضح اللاعب المغربي لإدارة ليستر سيتي خلال اجتماع أنه لم يعد يرى مستقبله مع "الثعالب".

وتحصل الخنوس على عرض من كريستال بالاس، خلال الأيام الماضية، لكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الصفقة.

أرقام بلال الخنوس مع ليستر سيتي 

وخاض الخنوس الموسم الماضي 36 مباراة مع ليستر بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 5.

ويلعب الخنوس (21 عامًا) في مركز الوسط المهاجم وكان يرتبط بتعاقد مع ليستر حتى 2028.

