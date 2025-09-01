تشيلسي يضم جناح برايتون إعارة لموسم واحد

أعلن نادي تشيلسي رسميًا، اليوم الإثنين، عن تعاقده مع الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من فريق برايتون آند هوف ألبيون.

تشيلسي يخطف صفقة بونانوتي من ليدز

وكان بونانوتي قريبًا من الانضمام إلى ليدز يونايتد على سبيل الإعارة، قبل أن ينقض تشيلسي على اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا الأسبوع الماضي.

وقال بونانوتي في تصريحات لموقع تشيلسي: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى تشيلسي، إنها فرصة رائعة لي، وأتطلع إلى تعزيز الفريق قدر الإمكان، ومساعدة الفريق والجهاز الفني".

وانضم بونانوتي إلى برايتون في يناير 2023 مقابل دفعة أولى تزيد عن 5 ملايين جنيه إسترليني من نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني، وشارك في 50 مباراة في جميع المسابقات مع النادي على مدار موسم ونصف.

أرقام بونانوتي صفقة تشيلسي الجديدة

أمضى بونانوتي، الذي يجيد اللعب كرقم 10 واللعب على الأطراف، موسم 2024/25 على سبيل الإعارة في ليستر سيتي وسجل ستة أهداف في 35 مباراة.

