رياضة

بايرن ميونخ بطلا لكأس السوبر الألماني على حساب شتوتجارت

السوبر الألماني، توج فريق بايرن ميونخ بطلا لكأس السوبر الألماني، بعد الفوز على شتوتجارت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب إم إتش بي أرينا.

سجل هدفي بايرن ميونيخ كل من، هاري كين في الدقيقة 18، ولويس دياز في الدقيقة 77، فيما سجل هدف شتوتجارت الوحيد اللاعب جيمي لويلينج في الدقيقة 93.

تشكيل بايرن ميونخ ضد شتوتجارت 

تشكيل شتوتجارت أمام بايرن ميونخ

تاريخ مواجهات الفريقين 

 والتقى بايرن ميونخ وشتوتجارت في 162 مباراة عبر مختلف البطولات، حيث استطاع بايرن أن يحقق 95 انتصارًا، بينما حقق شتوتجارت 38 انتصارًا، أما التعادلات فقد جاءت 29 مرة.

وسجل بايرن ميونخ خلال تلك المواجهات 339 هدفًا، بينما سجل شتوتجارت 214 هدفًا.

ويحمل بايرن ميونخ الرقم القياسي كأكثر من توج بلقب البطولة بواقع 10 مرات آخرها في عام 2022، بينما توج شتوتجارت باللقب مرة واحدة في عام 1992.
وكان الفوز في آخر نسخة العام الماضي من نصيب أصحاب الأرض باير ليفركوزن بالفوز على شتوتجارت بالذات بركلات الترجيح بعد التعادل (2-2) في الوقت الأصلي والإضافي.

وخسر بايرن ميونخ آخر مباراة خاضها في السوبر على أرضه بثلاثية نظيفة أمام لايبزيج عام 2023، بينما حقق الانتصار في آخر مباراة خاضها في السوبر خارج أرضه على لايبزيج أيضًا بنتيجة (5-3) عام 2022.

