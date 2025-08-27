محافظ دمياط يعتمد حركة تنقلات كبرى بالوحدات المحلية والإدارات الهندسية

اعتمد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، حركة تنقلات موسعة شملت عددًا من القيادات التنفيذية ونواب رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية بعدد من المراكز والمدن، وذلك في إطار خطة المحافظة لضخ دماء جديدة ورفع كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكليفات جديدة في المراكز والمدن

تضمنت الحركة تكليف عزيزة ناجي محمد خميس مديرة للمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركزي ومدينة دمياط، وعلباء أحمد طه المغربل مديرًا للمركز التكنولوجي بالديوان العام، كما شملت القرارات نقل صديق عبد صديق رزق ومحمد حسين سرحان للعمل بإدارة الأزمات والكوارث بكفر البطيخ، بالإضافة إلى تكليف حسام محمد عبد الغني وأحمد الحاج رضا السقعان بمسؤولية إدارات الإشغالات بمدينة دمياط.

محافظ دمياط يعتمد حركة تنقلات شملت عددا من القيادات التنفيذية ونواب رؤساء الوحدات المحلية

تغييرات في إدارات الأملاك والمجالس

كما تم تكليف نجوان أحمد عشري للعمل بإدارة الأملاك بمركز ومدينة دمياط، ونادية حمدي مصطفى الشد لتسيير أعمال إدارة المجالس واللجان بكفر البطيخ، بينما تولت هانم محمد جاد الحق جاد مسؤولية إدارة المجالس واللجان بمركز ومدينة الزرقا، إضافة إلى قرارات أخرى شملت عددًا من الإدارات المتابعة والشؤون الإدارية.

تعزيز الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية

وضمن الحركة، جرى تكليف عدد من المهندسين بالإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم نقل ناني زين العابدين بحيري إلى إدارة الهندسة بمدينة الروضة، وإيمان عطية حسن لبن للعمل بمدينة ميت أبو غالب، فيما تولت ولاء أحمد عبد المجيد الخضرجي العمل بمدينة السرو، كما تم تكليف داليا فكري الغولاني مديرًا للإدارة الهندسية بمدينة الروضة، وأماني نعيم محمد فرج مديرًا للإدارة الهندسية بمركز ومدينة فارسكور.

المحافظ: الهدف هو خدمة المواطن

وأكد محافظ دمياط أن هذه الحركة تستهدف تطوير الأداء داخل الوحدات المحلية والإدارات الهندسية، وتفعيل مبدأ الكفاءة في اختيار القيادات، بما يسهم في دفع عجلة العمل وتحقيق الصالح العام وخدمة أبناء المحافظة بصورة أفضل.

