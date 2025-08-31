بعد نجاح الحكايات السابقة من "ما تراه ليس كما يبدو"، ردود فعل إيجابية على حكاية هند بعد عرض أولى حلقاتها

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلًا لافتا وردود فعل إيجابية من قبل محبي مسلسل ما تراه ليس كما يبدو بعد عرض الحلقة الأولى من حكاية "هند"، وهي رابع الحكايات التي يتضمنها العمل، حيث تصدر العمل قائمة الترند على منصة X في مصر بعد ساعات من انطلاق عرض الحكاية.

وتعد حكاية "هند" محطة جديدة ضمن 7 حكايات يقدمها المسلسل، وتكشف عن جانب آخر من القضايا الاجتماعية والإنسانية والأسرية وقضايا المرأة، التي يناقشها العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

وأعرب عدد من المتابعين عن إعجابهم بالتصاعد الدرامي منذ الحلقة الأولى للحكاية التي قدمت حدثا غير متوقع وهو غياب زوج هند “ليلى زاهر”، ثم الكشف عن جوانب خفية عن هذا الزوج مثل كونه متحرش وسافر للخارج دون علم أحد وانتهت الحلقة بطلاق غيابي أدى لتصاعد غير متوقع في الأحداث مما يترك الجمهور في حالة ترقب لما ستحمله الحلقات المقبلة.

حكاية هند

الجدير بالذكر إن حكاية "هند" من بطولة ليلى زاهر، حازم إيهاب، ويشاركهما الفنانة القديرة حنان سليمان، والنجوم الشباب هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، وعزوز عادل، والحكاية من تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد، وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

