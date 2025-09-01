مسئولين أمريكيين لـ حكومة الاحتلال: السيادة في الضفة الغربية قرار إسرائيلي

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست نقلًا عن مصدرين مطلعين أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن قرار فرض السيادة في الضفة الغربية يبقى في يد إسرائيل وحدها.

رسالة تعكس طبيعة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب

وبحسب التقرير، فإن الرسالة الأمريكية حملت تأكيدًا على أن واشنطن لن تتدخل في تحديد الخطوة النهائية، لكنها في الوقت نفسه تتابع عن قرب تداعيات أي قرار إسرائيلي بهذا الشأن.

انعكاسات دولية حال سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية

يأتي هذا الموقف في ظل استمرار النقاشات داخل إسرائيل بشأن مستقبل الضفة الغربية، وما إذا كان سيتم اتخاذ خطوات أحادية الجانب تتعلق بالسيادة، وسط تحذيرات دولية من انعكاسات ذلك على الاستقرار الإقليمي.



الخارجية الأمريكية ترفض إصدار تأشيرات للمسؤلين الفلسطينيين



وقد ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرات دخول أعضاء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهي خطوة خطيرة قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

