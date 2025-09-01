الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسئولين أمريكيين لـ حكومة الاحتلال: السيادة في الضفة الغربية قرار إسرائيلي

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست نقلًا عن مصدرين مطلعين أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن قرار فرض السيادة في الضفة الغربية يبقى في يد إسرائيل وحدها.

 

رسالة تعكس طبيعة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب

وبحسب التقرير، فإن الرسالة الأمريكية حملت تأكيدًا على أن واشنطن لن تتدخل في تحديد الخطوة النهائية، لكنها في الوقت نفسه تتابع عن قرب تداعيات أي قرار إسرائيلي بهذا الشأن.

 

انعكاسات دولية حال سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية

يأتي هذا الموقف في ظل استمرار النقاشات داخل إسرائيل بشأن مستقبل الضفة الغربية، وما إذا كان سيتم اتخاذ خطوات أحادية الجانب تتعلق بالسيادة، وسط تحذيرات دولية من انعكاسات ذلك على الاستقرار الإقليمي.
 

 الخارجية الأمريكية ترفض إصدار تأشيرات للمسؤلين الفلسطينيين


وقد ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرات دخول أعضاء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهي خطوة خطيرة قبل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسؤولين امريكيين حكومة الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية إسرائيل تل أبيب

مواد متعلقة

القيود الأمريكية تمنع الفلسطينيين من الضفة وفي الشتات من دخول الولايات المتحدة.. منع دخول حاملي تأشيرات العلاج والدراسة الجامعية وزيارات الأصدقاء أو الأقارب والسفر لأغراض العمل فقط

سي إن إن: نتنياهو يدرس خيارات لضم الضفة الغربية بالكامل

فلسطين تطالب اليونسكو بحماية 63 موقعا أثريا في الضفة الغربية من التهويد

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

هل كان الرسول يحتفل بيوم مولده؟، أزهري يوضح (فيديو)

ما هي شروط صحة الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads