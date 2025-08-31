الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سي إن إن: نتنياهو يدرس خيارات لضم الضفة الغربية بالكامل

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت شبكة سي إن إن نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس حزمة من التدابير المتعلقة بالضفة الغربية.

نتنياهو يدرس الضم الكامل والجزئي للضفة الغربية

وبحسب المصادر، تتراوح الخيارات المطروحة بين الضم الكامل للضفة الغربية أو الضم الجزئي لمستوطنات محددة.

تداعيات سياسية متوقعة

التوجهات الجديدة تثير مخاوف من تصعيد سياسي وأمني في المنطقة، في حال اتخاذ خطوات عملية بهذا الاتجاه.

من جانب آخر قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “هاجمنا أبو عبيدة والجيش يتحقق من النتائج”.


وأضاف رئيس وزراء الاحتلال: “ربما لا يوجد في حركة حماس حاليا من يعلن عن مقتل أبو عبيدة”.

وتابع نتنياهو: “قرار احتلال مدينة غزة صدر والجيش ينفذه.. ووجهنا للحوثيين ضربة قاسية وهذه مجرد بداية”.

إعلام عبري يزعم نجاح اغتيال أبو عبيدة بنسبة 95%
وأشارت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس السبت، إلى نجاح اغتيال "أبو عبيدة" الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بنسبة 95%، دون تأكيد رسمي وذلك وفقا لشبكة «العربية».

