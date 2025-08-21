طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بتحمل مسؤولياتها في حماية المواقع الأثرية الفلسطينية من مخاطر التهويد والضم.

فلسطين تطالب اليونسكو بحماية 63 موقعا أثريا في الضفة الغربية من التهويد

وانتقدت الخارجية الفلسطينية في بيانها "إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 63 موقعا في الضفة الغربية كـ مواقع تاريخية وأثرية إسرائيلية".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا الإعلان “انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة”، ويأتي ضمن مخطط استعماري للسيطرة على 2400 موقع بقوة الاحتلال في عموم الضفة الغربية.

وهذا في إطار الأيديولوجية الاستعمارية التي تتبعها حكومة تل أبيب لتعميق جرائم الضم التدريجي للضفة وتغيير معالمها وهويتها، وفرض معالم جديدة على واقعها وتغيير جغرافيتها وواقعها السكاني أيضا".

أكبر جرائم القرصنة وسرقة الأرض الفلسطينية

وأشارت إلى أن "تصنيف تلك المواقع من أكبر جرائم القرصنة وسرقة الأرض الفلسطينية لأغراض استعمارية بحتة، تحت حجج وذرائع واهية لا يوجد أي دليل أو إثبات تاريخي موثق على صحتها، بل هي جريمة تزوير علنية للتاريخ والحاضر.

وشدد أيضا على أنها الوجه الآخر لجميع أشكال الاستعمار خاصة الاستعمار الرعوي، إذ تستهدف هذه المرة حضارة الشعب الفلسطيني ومواقعه الأثرية والتاريخية.

كما دعت الخارجية في بيانها، المجتمع الدولي إلى "سرعة التحرك لفضح هذه الجريمة ومواجهة الرواية الإسرائيلية التي تسوقها لتكثيف وجود المستعمرين وسيطرتهم على تلك المواقع، علما أن أغلبيتها تقع في قلب المدن والبلدات الفلسطينية".

