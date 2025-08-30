زينة أشرف عبد الباقي تعلن انتهاء تصوير "ولد وبنت وشايب"

أعلنت المخرجة زينة عبد الباقي انتهاء تصوير مسلسلها الجديد “ولد وبنت وشايب”، حيث نشرت عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع إنستجرام صورة كلاكيت مكتوب عليها كلمة “فركش”، بالإضافة إلى فيديو من موقع تصوير آخر مشاهد العمل معلنة بذلك إسدال الستار على آخر مشاهد العمل.

مسلسل ولد وبنت وشايب

ويأتي مسلسل "ولد وبنت وشايب" من بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار ونبيل عيسى وليلى زاهر ومن إخراج زينة أشرف عبد الباقي المسلسل مكون من 10 حلقات ويعرض العمل على منصة WATCH IT.

ومؤخرا أطلق النجم أشرف عبد الباقي سوكسيه، وهي مبادرة أنشئت في أكتوبر من العام الماضي لدعم المواهب الشابة في المسرح، وقدم فيها العديد من المسرحيات بالقاهرة.

