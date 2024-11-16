السبت 16 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

البثور البيضاء، أسباب ظهورها وطرق علاجها بالوصفات الطبيعية

ماسكات طبيعية لعلاج
ماسكات طبيعية لعلاج البثور

البثور البيضاء، أو ما يُعرف بالكوميدونات المغلقة، هي إحدى مشاكل البشرة الشائعة التي تواجه العديد من الفتيات، خصوصًا خلال فترة المراهقة والشباب. 

تظهر البثور البيضاء، على شكل رؤوس صغيرة بيضاء تحت سطح الجلد نتيجة انسداد المسام، وتختلف البثور البيضاء عن الرؤوس السوداء بأنها تبقى مغطاة بطبقة رقيقة من الجلد، مما يمنع تعرضها للهواء والأكسدة، وبالتالي تبدو بيضاء اللون.


أسباب ظهور البثور البيضاء
 

أسباب ظهور البثور
أسباب ظهور البثور

أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن أسباب ظهور البثور البيضاء عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

انسداد المسام:
يعد تراكم الدهون والزيوت الزائدة في مسام البشرة من الأسباب الرئيسية لظهور البثور البيضاء، خصوصًا عند الأشخاص ذوي البشرة الدهنية.

تغيرات هرمونية:
تلعب التغيرات الهرمونية دورًا كبيرًا في تحفيز ظهور البثور البيضاء، مثلما يحدث خلال فترة المراهقة، الدورة الشهرية، الحمل، أو عند استخدام أدوية هرمونية.

تراكم الخلايا الميتة:
إذا لم يتم تنظيف البشرة بانتظام، تتراكم خلايا الجلد الميتة وتسد المسام، مما يؤدي إلى تكون البثور البيضاء.

استخدام منتجات غير مناسبة للبشرة:
يمكن أن تؤدي منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على زيوت ثقيلة أو مواد كيميائية مهيجة إلى تفاقم مشكلة انسداد المسام.

النظام الغذائي غير الصحي:
تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات يمكن أن يزيد من إفراز الزيوت في البشرة، مما يسبب ظهور البثور.

التوتر وقلة النوم:
يؤثر التوتر والإجهاد النفسي على إفراز الهرمونات في الجسم، مما يزيد من احتمالية ظهور مشاكل البشرة، بما في ذلك البثور البيضاء.

 

طرق علاج البثور البيضاء بالوصفات الطبيعية
 

علاج البثور البيضاء
علاج البثور البيضاء

أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أنه لحسن الحظ، يمكن استخدام العديد من المكونات الطبيعية الفعالة لعلاج البثور البيضاء بطريقة آمنة وصحية، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

 

العسل:
يمتلك العسل خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يجعله علاجًا مثاليًا للبثور البيضاء. 
يمكن وضع طبقة رقيقة من العسل الطبيعي على المنطقة المصابة وتركها لمدة 15-20 دقيقة، ثم غسلها بالماء الدافئ.

 

الصبار (الألوفيرا):
يعمل جل الصبار على تهدئة البشرة الملتهبة وتنظيف المسام. 
يُفضل استخراج الجل من ورقة الصبار الطازجة ووضعه مباشرة على البشرة لمدة 20 دقيقة قبل شطفه.

 

زيت شجرة الشاي:
يتميز زيت شجرة الشاي بخصائصه المضادة للبكتيريا والجراثيم، وهو فعال في تقليل حجم البثور. 
يمكن تخفيفه بقطرات من الماء وتطبيقه على البثور باستخدام قطعة قطن.

 

البخار:
يساعد البخار على فتح المسام وتنظيفها من الزيوت الزائدة والشوائب. 
يمكن تعريض الوجه لبخار الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق، مع تغطية الرأس بمنشفة لزيادة الفعالية.

 

الشوفان:
يعتبر الشوفان مقشرًا طبيعيًا خفيفًا يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وتنظيف المسام. 
يمكن خلط ملعقة كبيرة من الشوفان مع القليل من الماء أو العسل لعمل معجون، وتدليك البشرة به بلطف قبل غسله.

 

الليمون:
يحتوي الليمون على حمض السيتريك الذي يساعد في تقشير البشرة وتفتيحها. 
يُفضل تخفيف عصير الليمون بالماء لتجنب تهيج البشرة، ثم وضعه على البثور باستخدام قطعة قطنية لمدة 10 دقائق.

 

ماء الورد:
يعمل ماء الورد كتونر طبيعي يساعد في تهدئة البشرة وتنظيفها. 
يمكن استخدامه يوميًا بعد غسل الوجه لتقليل ظهور البثور.

 

نصائح عامة للعناية بالبشرة وحمايتها من ظهور البثور البيضاء
 

العناية بالبشرة
العناية بالبشرة

وتقدم خبيرة العناية بالبشرة، في السطور التالية، مجموعة من النصائح التي تساعد على حماية البشرة من البثور البيضاء.

تنظيف الوجه يوميًا باستخدام غسول مناسب لنوع البشرة.
تجنب لمس الوجه باليدين لتقليل نقل البكتيريا إلى البشرة.
استخدام مقشر طبيعي بانتظام لإزالة خلايا الجلد الميتة.
شرب كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب البشرة.
تجنب استخدام مستحضرات التجميل الثقيلة، ويفضل اختيار منتجات خفيفة وخالية من الزيوت.

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