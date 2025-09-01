الإثنين 01 سبتمبر 2025
ضبط 6 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالقاهرة

واصت  أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطلين و4 سيدات لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

وبصحبتهم تم العثور على 26 حدثًا معرضين للخطر أثناء قيامهم بالنشاط الإجرامي، وبمواجهتهم أقروا بممارسة أعمال التسول واستغلال الأحداث.

ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و154 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

ضبط 1.250 مليون قرص مجهولة المصدر داخل مخزن أدوية بالنزهة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأحداث لأهليتهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.

