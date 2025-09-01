ضبط 114 ألف مخالفة مرورية و154 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على مستوى الجمهورية لضبط المخالفات والحفاظ على الانضباط والسلامة على الطرق، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 113,015 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

حملات على الطرق السريعة خلال 24 ساعة الأخيرة

كما تم فحص 2,237 سائقًا تبين إيجابية 139 حالة تعاطٍ لمواد مخدرة.

وفي مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات من ضبط 1,065 مخالفة مرورية متنوعة تشمل مخالفات تحميل ركاب، شروط التراخيص، الأمن والمتانة، وفحص 160 سائقًا تبين إيجابية 15 حالة تعاطٍ لمواد مخدرة.

كما تم ضبط 14 محكومًا عليهم بإجمالي 20 حكمًا، والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.