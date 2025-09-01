الحالة المرورية اليوم، سيولة ملحوظة في ميادين القاهرة والجيزة

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، حالة من السيولة المرورية على أغلب الطرق، وسط متابعة ميدانية مكثفة من الإدارة العامة للمرور.



حالة المرور اليوم الإثنين

في القاهرة سادت حالة من السيولة المرورية علي ميادين وسط البلد الرئيسية حيث شهد الطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، انسيابية في حركة المرور.

في أغلب شوارع وميادين محافظة الجيزة، اتسمت حالة المرور أيضا بالانسيابية، باستثناء شارع الهرم الذي شهد تباطؤ ملحوظً، نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، إلى جانب ازدحام في مناطق مثل المساحة، العريش، مدكور، والطالبية.

