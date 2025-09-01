تشيلسي يتجه لاستعادة لاعبه المعار لتعويض إصابة ليام ديلاب

كشفت تقارير صحفية أن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، ركز على أكثر من ملف خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، أبرزها مركز المهاجم الصريح، بعد إصابة ليام ديلاب، بالتوازي مع المفاوضات الجارية لضم لاعب برشلونة، فيرمين لوبيز.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فقد قرر تشيلسي، استعادة مارك جويو، المهاجم المعار إلى سندرلاند، غير أن هذه الخطوة قد لا تكفي لتعويض الغيابات.

وأشارت إلى أن ماريسكا يعتمد على جواو بيدرو، الذي انضم قادمًا من برايتون، مقابل 70 مليون يورو كمهاجم أساسي، بينما وجود جويو كخيار بديل، قد لا يكون الحل النهائي.

التعاقد مع مهاجم صريح جديد لتعويض إصابة ديلاب

وتدرس إدارة البلوز، في الوقت نفسه، دخول السوق بقوة في اللحظات الأخيرة، وسط صعوبة إضافية بسبب رفض نيكولاس جاكسون، العودة إلى لندن بعد فشل إعارته إلى بايرن ميونخ، ولهذا، لا يُستبعد أن يتجه البلوز، للتعاقد مع مهاجم صريح جديد، لتعويض إصابة ديلاب.

وكشفت أن الاسم المفاجئ الذي برز في الساعات الأخيرة، هو الدنماركي كونراد هاردر مهاجم سبورتينج لشبونة، والذي يقترب من الانتقال إلى لايبزيج.

وتُقدر القيمة السوقية لهاردر، بنحو 25 مليون يورو، مما يجعله خيارًا متاحًا أمام النادي الإنجليزي خلال الساعات المقبلة.

