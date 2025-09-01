موقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، انفرد هالاند مهاجم مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 أهداف بعد انتهاء الجولة الثالثة من البريميرليج.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة
1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 3 أهداف
2- جواو بيدرو تشيلسي هدفان
2- جايدون أنتوني بيرنلي هدفان
2- هوجو ايكتيكي ليفربول هدفان
2- إنزو فيرنانديز تشيلسي هدفان
2- ريتشارليسون توتنهام هدفان
2- أنطوان سيمنيو بورنموث هدفان
2- فيكتور جيوكيرس آرسنال هدفان
2- إسماعيلا سار كريستال بالاس هدفان
2- كريس وود نوتينجهام فورست هدفان
2- برينان جونسون توتنهام هدفان
2- إليمان ندياي إيفرتون هدفان
2- لوكاس باكيتا وست هام هدفان
2- ويلسون إيزيدور سندرلاند هدفان
2- إيجور تياجو برينتفورد هدفان
2- يوريان تيمبر آرسنال هدفان
3- محمد صلاح ليفربول هدف واحد
3- فيدريكو كييزا ليفربول هدف واحد
3- كودي جاكبو ليفربول هدف واحد
3- تيجاني ريندرز مانشستر سيتي هدف واحد
3- ريان شرقي مانشستر سيتي هدف واحد
3- برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد هدف واحد
3- بوكايو ساكا آرسنال هدف واحد
3- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد هدف واحد
3-ريان جرافينبيرش ليفربول هدف واحد
3- ريكاردو كالافيوري آرسنال هدف واحد
3- مات أورايلي برايتون هدف واحد
3- ريو نجوموها ليفربول هدف واحد
3- دان ندوي نوتينجهام فورست هدف واحد
3- إليازر مايندا سندرلاند هدف واحد
3- دانيال بالارد سندرلاند هدف واحد
3- رودريجو مونيز فولهام هدف واحد
3- لوكاس نيميشا ليدز يونايتد هدف واحد
3- بيدرو نيتو تشيلسي هدف واحد
3- إيميل سميث روي فولهام هدف واحد
3- جيمس جارنر إيفرتون هدف واحد
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا