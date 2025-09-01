الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف صلاح، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة

هالاند
هالاند

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، انفرد هالاند مهاجم مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 أهداف بعد انتهاء الجولة الثالثة من البريميرليج.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 3 أهداف
2- جواو بيدرو تشيلسي هدفان
2- جايدون أنتوني بيرنلي هدفان
2- هوجو ايكتيكي ليفربول هدفان
2- إنزو فيرنانديز تشيلسي هدفان
2- ريتشارليسون توتنهام هدفان
2- أنطوان سيمنيو بورنموث هدفان
2- فيكتور جيوكيرس آرسنال هدفان
2- إسماعيلا سار كريستال بالاس هدفان
2- كريس وود نوتينجهام فورست هدفان
2- برينان جونسون توتنهام هدفان
2- إليمان ندياي إيفرتون هدفان
2- لوكاس باكيتا وست هام هدفان
2- ويلسون إيزيدور سندرلاند هدفان
2- إيجور تياجو برينتفورد هدفان
2- يوريان تيمبر آرسنال هدفان

3- محمد صلاح ليفربول هدف واحد
3- فيدريكو كييزا ليفربول هدف واحد
3- كودي جاكبو ليفربول هدف واحد
3- تيجاني ريندرز مانشستر سيتي هدف واحد
3- ريان شرقي مانشستر سيتي هدف واحد
3- برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد هدف واحد
3- بوكايو ساكا آرسنال هدف واحد
3- برونو جيمارايش نيوكاسل يونايتد هدف واحد
3-ريان جرافينبيرش ليفربول هدف واحد
3- ريكاردو كالافيوري آرسنال هدف واحد
3- مات أورايلي برايتون هدف واحد
3- ريو نجوموها ليفربول هدف واحد
3- دان ندوي نوتينجهام فورست هدف واحد
3- إليازر مايندا سندرلاند هدف واحد
3- دانيال بالارد سندرلاند هدف واحد
3- رودريجو مونيز فولهام هدف واحد
3- لوكاس نيميشا ليدز يونايتد هدف واحد
3- بيدرو نيتو تشيلسي هدف واحد
3- إيميل سميث روي فولهام هدف واحد
3- جيمس جارنر إيفرتون هدف واحد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هدافي الدوري الإنجليزي هالاند مانشستر سيتي إيكتيكي ليفربول محمد صلاح

مواد متعلقة

بعد الخسارة أمام برايتون، مانشستر سيتي يتلقى صدمة جديدة

رودري بعد خسارة مانشستر سيتي أمام برايتون: لست ميسي لأجعل الفريق يفوز دائمًا

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

أرقام مذهلة قبل مواجهة الغد، محمد صلاح "زائر ثقيل" لشباك آرسنال

بسبب والدته، هالاند يقرر تغيير اسمه على قميص منتخب النرويج

هالاند: أتحمل خطأ عمر مرموش وأثق في براءة مانشستر سيتي من الانتهاكات المالية

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في الأهلي لاختيار خليفة ريبيرو

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

والد نزال ضحية مطاردة الواحات: أهالي المتهمين هددونا وعرضوا 100 ألف جنيه للتصالح

أخبار مصر: اليوم تطبيق قانون العمل الجديد، صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة، نص أقوال أم سجدة المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء

التعليم تكشف حقيقة الكتب المتداولة للمرحلة الثانوية بالعام الدراسي الجديد

10 معلومات عن مستجدات توفير المياه للشرب والمشروعات الزراعية

ما هي أدوات أعضاء مجلس النواب في الرقابة على الحكومة؟

وزير المالية: مصر تخصص 20% من الميزانية لملف الأمن الغذائي كل عام

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

تعرف على إجراءات محاكمة الأطفال وأماكنها والعقوبات المقررة

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المرأة القبيحة في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads