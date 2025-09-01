رفعت سيد أحمد: تكرار اقتحام الأقصى يكشف المخطط الصهيوني لتهويد القدس

أكد الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومى، أن تكرار اقتحام عشرات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى الشريف اليوم الإثنين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة وأداء طقوس تلمودية مستغلين الأوضاع في قطاع غزة، وهو الأمر الذي يكشف نيتهم الخبيثة تجاه هذا الرمز للمسلمين جميعا من خلال العمل على الهيمنة على الأقصى وتهويد القدس العربية.

إسرائيل تمارس الإرهاب ضد الأقصى

وأوضح فى تصريح لـ"فيتو"، أن ممارسة إسرائيل لهذه الأعمال يعد شكلا من أشكال الإرهاب السياسي والدينى الذى تمارسه ضد أصحاب الأرض، وعلى الدول العربية أن تعمل فى التصدى لهذا الأمر، وأنه لابد أن تتدخل الدول العربية لإيقاف هذه الأعمال الإرهابية الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى.



الجماعات المتطرفة تحكم إسرائيل

وقال الدكتور رفعت سيد أحمد: إن كل الجماعات المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلى وكذا العلمانية توافق على جرائم حكومة نتنياهو، وبالتالى ما تقوم به إسرائيل فى الفترة الأخيرة هو محاولة للتغطية على حالة التفكك التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي نتيجة عملية طوفان الأقصى والفشل الإسرائيلي فى تحقيق أهدافه من الحرب على غزة.

هيكل سليمان المزعوم

وواصل حديثه، قائلا: إن نتيجة الصراع بين اليمين المتطرف الإسرائيلي ومزاعمه القائمة على الأساطير التلمودية حول هيكل سليمان ومعها القوى العلمانية، أرادوا أن يجذبوا الانتباه الإسرائيلي بعيدا عن حالة التفكك من خلال خلق عداء جزئي لتجميع الآخرين حول عدو مشترك وهو العرب والمسجد الأقصى خاصة وهم يرون العرب العدو الأول لهم، وبالتالى فهم إذا أرادوا تجميع الفرقة يقومون بعمل بربري ضد العرب أو الأقصى.

الجرائم الإسرائيلية جزء من عقيدتهم

وتابع أن هذه الجرائم الاسرائيلية جزء من عقيدتهم فإسرائيل لا تعيش إلا بالعنف، وتسمى ثكنة عسكرية لأنها دولة منذ نشأتها ليس لها دستور ينظم حياتها مثل باقى الدول، مضيفا أنها دولة أنشئت على أساس العنف على أيدي عصابات.

ضحايا العدوان الإسرائيلي

وأفادت وزارة الصحة في غزة، أمس الأحد، بأن مستشفيات القطاع استقبلت 88 شهيدا و421 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي الوقت ذاته قالت وزارة الصحة في غزة: “ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 63,459 شهيدا و160,256 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023".

الاتحاد الأوروبي: إذا كان الحل العسكري مفيدا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي: “إن إعلان دولة الاحتلال مدينة غزة منطقة قتال يجعل الوضع الإنساني في القطاع المحاصر أسوأ”.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: "إذا كان الحل العسكري مفيدا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل.. الحل العسكري ليس ممكنا في غزة.. دول الاتحاد اتخذت إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية".

