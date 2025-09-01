مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

اقتحم مستوطنون اليوم الإثنين، المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية شرطة الاحتلال.

ضحايا العدوان الإسرائيلي

أفادت وزارة الصحة في غزة، أمس الأحد، بأن مستشفيات القطاع استقبلت 88 شهيدا و421 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي الوقت ذاته قالت وزارة الصحة في غزة: ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 63,459 شهيدا و160,256 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

الاتحاد الأوروبي: إذا كان الحل العسكري مفيدا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي السبت: “إن إعلان دولة الاحتلال مدينة غزة منطقة قتال يجعل الوضع الإنساني في القطاع المحاصر أسوأ”.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: "إذا كان الحل العسكري مفيدا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل.. الحل العسكري ليس ممكنا في غزة.. دول الاتحاد اتخذت إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية".

