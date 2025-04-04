خبير استراتيجي: اقتحامات الأقصى تأتي ضمن مخطط طويل المدى لتهويد القدس

أكد الدكتور طارق فهمى، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى الشريف والقدس من ايتمار بن غفيرو المستوطنين اليهود، والتي كان آخرها ما تم أمس تتم تحت سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية، لتادية طقوسا تلمودية في باحاته، بحماية من الشرطة الإسرائيلية، وهو أمر يأتى ضمن خطة تهويد القدس.





خطة تهويد القدس

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هذه الاقتحامات للاقصى مرتبطة بالخطة طويلة المدى 2050 لتهويد القدس، وبالتالي ما يجري الآن متعلق بأمرين تقسيم الأقصى وترحيل الأسر الفلسطينية من القدس بعد 6 أعوام من الآن وفق المخطط الإسرائيلي المتكامل

الاقتحامات للأقصى تتم وفق ما تم الاتفاق عليه داخل الحكومة المصغرة

وأكد لـ فيتو أن المستوطنين اليهود لديهم سلاح ودعم من الحكومة الاسرائيلية للقيام بأعمال الحفر والتنقيب أسفل الاقصى بواسطة المتدينين أو الحريديم بحثا عن هيكل سليمان المزعوم، وهذه الاقتحامات تتم وفق ما تم الاتفاق عليه داخل الحكومة المصغرة وتنفيذا لتوجهات مكونات الائتلاف والأحزاب الدينية المتطرفة بحكومة نتنياهو.



مخطط إسرائيلى لتغيير معالم الأراضى المحتلة بالقدس

وتابع: هذه الاقتحامات الإسرائيلية تؤكد أن هناك مخططا للمستوطنين لتغيير معالم الأراضي العربية المحتلة بمدينة القدس وما يجاورها، واستمرار التنقيب بهذه الصورة وتهجير الفلسطينيين رغم وجود اتفاق ثلاثي بين الأردن وإسرائيل والفلسطينيين للإبقاء على المقدسات الإسلامية إلا أن إسرائيل تمعن في تنفيذ مخططها بهذه الصورة غير المسبوقة.

في مشهد يعكس تصاعد التوتر في الأراضي المحتلة، شهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامًا جديدًا من قبل وزير الأمن الإسرائيلي، في خطوة استفزازية أثارت موجة غضب عارمة على المستويات السياسية والدينية. وكعادتها، لم تقف المؤسسات الدينية في مصر صامتة أمام هذه الانتهاكات المتكررة بحق أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، بل أطلقت تحذيرات شديدة اللهجة، مؤكدة أن المساس بحرمة الأقصى يعد تعديًا صارخًا على المقدسات الإسلامية واستفزازًا لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم حول العالم.

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