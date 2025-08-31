18 شهيدًا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية بقطاع غزة، باستشهاد 18 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في عدة مناطق بالقطاع منذ فجر اليوم.

الاتحاد الأوروبي: إذا كان الحل العسكري مفيدا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي، أمس السبت: إن إعلان دولة الاحتلال مدينة غزة منطقة قتال يجعل الوضع الإنساني في القطاع المحاصر أسوأ.

وأضاف الاتحاد الأوروبي: "إذا كان الحل العسكري مفيدا في غزة لكانت الحرب انتهت منذ زمن طويل.. الحل العسكري ليس ممكنا في غزة.. دول الاتحاد اتخذت إجراءات ضد الحكومة الإسرائيلية".

جوتيريش: احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة

فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: إن المدنيين في قطاع غزة يواجهون تصعيدا مميتا جديدا.

وأضاف جوتيريش: “إعلان إسرائيل نيتها احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة وسيعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر كبير”.

وتابع جوتيريش: “يجب أن يتوقف هذا ولا يوجد حل عسكري للصراع في غزة”.

