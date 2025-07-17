الخميس 17 يوليو 2025
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رياضة

حقيقة تأجيل بطولة كأس العرب في قطر

كأس العرب
كأس العرب

كشفت تقارير صحفية سعودية، حقيقة تأجيل بطولة كأس العرب للمنتخبات التي من المقرر أن تقام في قطر في ديسمبر المقبل.

حقيقة تأجيل كأس العرب

وكانت تقارير مغربية قد تحدثت عن إمكانية تأجيل انطلاق كأس العرب لوقت لاحق بسبب ازدحام الأجندة الدولية للمنتخبات خلال الموسم المقبل.

ومن جهتها نقلت صحيفة عكاظ السعودية أن الاتحاد العربي لكرة القدم لم يناقش تأجيل بطولة كأس العرب للمنتخبات 2025.

وأوضحت أن البطولة ستقام في موعدها المقرر من 1 إلى 18 ديسمبر في قطر.

ويشارك منتخب مصر في البطولة بالمنتخب الثاني بقيادة المدير الفني حلمي طولان.

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