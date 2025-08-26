الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد وصول بعثة تونس لخوض وديتين أمام منتخب مصر الثاني

منتخب تونس الأول
منتخب تونس الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر الثاني، حدد منتخب تونس يوم الخميس 4 سبتمبر المقبل، موعدا لوصوله إلى القاهرة، إستعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في بطولة كأس العرب بقطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

موعد وديتين منتخب مصر الثاني أمام تونس

في وقت سابق، أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب المصري المشارك في كأس العرب بالعاصمة القطرية الدوحة خلال ديسمبر المقبل عن موافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري  لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة على إقامة مباراتين وديتين استعدادا للبطولة.

ويخوض منتخب مصر الوديتين أمام نظيره التونسي الذي يشارك أيضا في كأس العرب يومي 6 و9 سبتمبر المقبل بالقاهرة خلال الأجندة الدولية استعدادا للبطولة.

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو

موعد إنطلاق معسكر منتخب مصر الثاني

وحدد المدير الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب، يوم 1 سبتمبر موعدًا لبدء معسكر الفريق الذي يستمر حتى التاسع من نفس الشهر- موعد الأجندة الدولية- من أجل إعداد الفريق بالشكل اللائق للبطولة.

وأشار طولان إلى أن الجهاز الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب يخاطب حاليا عددا من المنتخبات العربية والأفريقية للاتفاق على مباريات ودية خلال أجندتي أكتوبر ونوفمبر من أجل الاستعداد القوي للبطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر الثاني منتخب تونس حلمي طولان كأس العرب بقطر موعد وديتي مصر وتونس

مواد متعلقة

رسميا، طولان يستدعي ثنائيا محترفا فقط لمواجهتي تونس

النني وحجازي ضمن حسابات حلمي طولان بمعسكر سبتمبر

3 حراس مرمى ضمن قائمة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان

حلمي طولان: إعلان قائمة منتخب "كأس العرب" بعد اختيارات المنتخب الأول

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads