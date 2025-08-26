موعد وصول بعثة تونس لخوض وديتين أمام منتخب مصر الثاني

منتخب مصر الثاني، حدد منتخب تونس يوم الخميس 4 سبتمبر المقبل، موعدا لوصوله إلى القاهرة، إستعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في بطولة كأس العرب بقطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

موعد وديتين منتخب مصر الثاني أمام تونس

في وقت سابق، أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني للمنتخب المصري المشارك في كأس العرب بالعاصمة القطرية الدوحة خلال ديسمبر المقبل عن موافقة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة على إقامة مباراتين وديتين استعدادا للبطولة.

ويخوض منتخب مصر الوديتين أمام نظيره التونسي الذي يشارك أيضا في كأس العرب يومي 6 و9 سبتمبر المقبل بالقاهرة خلال الأجندة الدولية استعدادا للبطولة.

حلمي طولان، فيتو

موعد إنطلاق معسكر منتخب مصر الثاني

وحدد المدير الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب، يوم 1 سبتمبر موعدًا لبدء معسكر الفريق الذي يستمر حتى التاسع من نفس الشهر- موعد الأجندة الدولية- من أجل إعداد الفريق بالشكل اللائق للبطولة.

وأشار طولان إلى أن الجهاز الفني للمنتخب المشارك في كأس العرب يخاطب حاليا عددا من المنتخبات العربية والأفريقية للاتفاق على مباريات ودية خلال أجندتي أكتوبر ونوفمبر من أجل الاستعداد القوي للبطولة.

