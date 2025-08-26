الأربعاء 27 أغسطس 2025
رياضة

رسميا، طولان يستدعي ثنائيا محترفا فقط لمواجهتي تونس

حلمي طولان، فيتو
حلمي طولان، فيتو

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، أن الأخير استقر رسميا على استدعاء الثنائي المحترف محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي وأكرم توفيق لاعب الشمال القطري، للانتظام في معسكر الفريق المقرر انطلاقه يوم 1 سبتمبر المقبل بالإسماعيلية، استعدادا لمواجهتي تونس الوديتين يومي 6 و9 سبتمبر باستاد هيئة قناة السويس.

أوضح المصدر، أن الجهاز الفني أرسل بالفعل خطابات رسمية إلى ناديي الجزيرة الإماراتي والشمال القطري قبل 15 يوما من انطلاق الأجندة الدولية، يطلب حضور الثنائي محمد النني وأكرم توفيق، مشيرا إلى أن المعسكر لن يشهد تواجد محترفين آخرين. 

محمد النني، فيتو
محمد النني، فيتو

الجهاز الفني لمنتخب مصر يضع ترتيبات معسكر سبتمبر

ووضع الجهاز الفني لـ منتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب بقيادة الكابتن حلمي طولان الترتيبات الخاصة لمعسكر الفريق المقرر إقامته خلال فترة الأجندة الدولية من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل ويتخلله مباراتين وديتين أمام نظيره التونسي يومي 6 و9 سبتمبر باستاد هيئة قناة السويس. 

وكان الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان قد عقد اجتماعا اليوم تم فيه مناقشة كافة الترتيبات الإدارية والفنية والطبية بحضور أحمد حسن مدير الفريق والدكتور ممدوح المحمدي ومحمد نور المدربين وعصام الحضري مدرب حراس المرمي في وجود أيمن حافظ المدير الإداري.

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

الاستقرار على قائمة الفريق بمعسكر سبتمبر

كما ناقش الجهاز الفني نتائج متابعاته لجميع اللاعبين في الدوري الممتاز قبل إعلان القائمة التي ستدخل المعسكر بعد إعلان المنتخب الوطني الأول لقائمته استعدادًا للقائي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن تصفيات كأس العالم.

الاستعداد لبطولة كأس العرب

وأكد حلمي طولان أهمية المعسكر الذي يعد استعدادا قويا لبطولة كأس العرب ومنافساتها الكبيرة في الدوحة أول ديسمبر المقبل، مضيفا أن جميع أفراد الجهاز الفني سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة تليق بكرة القدم المصرية. 

 

منتخب مصر الثاني حلمي طولان محمد النني أكرم توفيق تونس استاد هيئة قناة السويس

