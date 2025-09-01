زاهي حواس يكشف كواليس محاضراته في أمريكا وبودكاست "جو روجان"

كشف عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، عن قيامه بجولة ثقافية كبرى شملت 33 مدينة في الولايات المتحدة وكندا، قدّم خلالها سلسلة محاضرات جماهيرية حضرها ما بين 2000 و2500 شخص في كل مدينة، بالتعاون مع شركة دولية متخصصة في تنظيم الفعاليات.

ترويج ثقافي وسياحي وسياسي

وأكد حواس، خلال لقائه ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجولة لم تقتصر على البعد الثقافي، بل امتدت لتشمل جوانب سياحية وسياسية، حيث شارك القناصل المصريون في سان فرانسيسكو وهيوستن وشيكاغو، إضافة إلى السفير المصري في واشنطن ومندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في الترويج لمصر خلال تلك المحافل.

رسالة واضحة للجمهور الأمريكي

وأشار إلى أنه كان يخصص يومًا كاملًا قبل كل محاضرة للظهور في البرامج الصباحية والقنوات الأمريكية، لمدة تتراوح بين 4 و7 دقائق، لتوصيل رسالة أساسية: "مصر بلد آمن"، مؤكدًا أن الجمهور الأمريكي كان متعطشًا لسماع هذه الرسالة.

الآثار المصرية علامة عالمية

وقال حواس: "الآثار المصرية لا تحتاج إلى تعريف، فأي طفل حول العالم يعرف الأهرام وأبو الهول والمومياوات وتوت عنخ آمون"، موضحًا أنه ركّز خلال محاضراته على الترويج للمتحف المصري الكبير والإنجازات والاكتشافات الأثرية الحديثة.

برنامج المحاضرات

وأوضح أن الفعاليات كانت تستمر نحو أربع ساعات، تبدأ بتسجيل الحضور والتقاط الصور وتوقيع الكتب، يليها كلمة قصيرة للقنصل أو السفير المصري، ثم عرض فيلم وثائقي عنه، قبل أن يقدم محاضرته الرئيسية التي امتدت لنحو ساعة ونصف حول أحدث الاكتشافات الأثرية، واختُتم اللقاء بجلسة نقاش وأسئلة من الجمهور وتوقيع مؤلفاته الجديدة.

ولفت إلى أنه تلقى خلال جولته في أمريكا وكندا العديد من التساؤلات، وأوضح أن من بين الحضور كان هناك عدد كبير من الأطفال والشباب، وهو ما فاجأه كثيرًا، مضيفًا أنه كان يولي اهتمامًا خاصًا للأطفال، حيث كان يصعد بهم على المسرح خلال المحاضرات.

وحول الأسئلة التي وُجهت إليه، أشار حواس، إلى أن أغلبها كان يتمحور حول مدى أمان مصر، وقال: "في أحد البودكاستات الشهيرة، بودكاست 'جو روجان'، الذي استمر معي لمدة عام، فوجئت بأن المضيف كان يدخن سيجارًا، فقررت أن أدخن سيجارًا أيضًا لأكون على طبيعتي معه".

وأضاف حواس أنه تعمد التدخل بشكل حاد في الحوار لمنع المضيف من الترويج لأفكار غير دقيقة، واصفًا جو روجان بأنه "رجل صعب، وغير مثقف"، وأضاف أن مضيف البودكاست كان يعتمد على شخص يُدعى جرام هانكوك، وهو يعيش في إنجلترا ويثير نظريات مثيرة للجدل مثل أن الأهرامات بُنيت بواسطة قارة أتلانتس المفقودة.

وأوضح حواس أنه كان يقطع حديث روجان حتى لا يسمح له بنشر هذه الأفكار، مطالبًا إياه بقراءة كتبه لفهم الحقائق بشكل صحيح، مضيفًا أن روجان وصف اللقاء فيما بعد بأنه "أسوأ بودكاست قدمه"، لكنه أقر بأن اللقاء كان جيدًا رغم ذلك.

وأشار حواس إلى أنه أجرى حديثًا مع صحيفة في نيويورك وصف فيه هذا اللقاء بأنه "الأسوأ" بسبب وجود أجندة غير واضحة من المضيف، لكنه أكد أنه متمرس في التعامل مع مثل هذه المواقف، معبّرًا عن استيائه من تصوير المضيف له وهو يدخن السيجار، ما أظهره وكأنه ضد التكنولوجيا، وهو أمر لم يكن يقصده.

