زاهي حواس: الزئبق الأحمر خرافة ولا وجود له في المومياوات

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار والمصريات، أن ما يُتداول عن وجود مادة تُعرف باسم "الزئبق الأحمر" داخل المومياوات لا أساس له من الصحة، واصفًا الأمر بأنه "خرافة يروجها الفهلوية" لاستغلال الناس.

حقيقة وجود سائل داخل حنجرة المومياء

وقال زاهي حواس، خلال لقائه مع الإعلامي محمود الشريف في برنامج "مراسي" على شاشة النهار، إن البعض يزعم أن هناك سائلًا داخل حنجرة المومياء يمنح الثروة أو يتيح تسخير الجان، مؤكدًا أن هذا الحديث لا يمت بأي صلة للعلم أو علم الآثار.

لا أثر علمي أو تاريخي لما يُعرف بالزئبق الأحمر

وأوضح حواس أن علم المصريات لم يسجل عبر تاريخه أي دليل على وجود مادة بهذا الاسم أو بهذه المواصفات داخل المقابر أو المومياوات، مشيرًا إلى أن مثل هذه الشائعات تُغذيها خرافات وخيال شعبي، وتُستخدم غالبًا في قضايا الاحتيال والتنقيب غير الشرعي.

جهود حقيقية لاسترداد الآثار ومؤتمر دولي قريب

وفي سياق متصل، كشف حواس عن مشاركته في كتاب جماعي متخصص في ملف استعادة الآثار المصرية، حيث كتب فصلًا كاملًا حول الجهود التي قادها بنفسه لإعادة قطع أثرية هُربت إلى الخارج.

وأضاف أن هناك مباحثات جارية لعقد مؤتمر دولي في المكسيك بالتعاون مع منظمة اليونسكو، للضغط باتجاه تعديل القوانين الدولية التي تعرقل استرداد الآثار من المتاحف العالمية، مشيرًا إلى تواصله مع وزير السياحة والآثار شريف فتحي بشأن تنظيم المؤتمر والسعي لحضور رسمي من اليونسكو.

الوعي العلمي هو الحصن ضد الأساطير

وختم الدكتور زاهي حواس بتأكيده أن الوعي الأثري والعلمي هو السلاح الحقيقي لمحاربة الخرافات، داعيًا وسائل الإعلام والجمهور إلى عدم الانسياق وراء القصص المضللة التي تُسيء لفهم التاريخ المصري القديم.

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