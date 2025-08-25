الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سيكون أعظم اكتشاف أثري بالقرن الحديث، زاهي حواس يفجر مفاجأة عن الملك خوفو (فيديو)

زاهي حواس، فيتو
زاهي حواس، فيتو

كشف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق،  تفاصيل جديدة تتعلق بأسرار الهرم الأكبر بالجيزة، مؤكدًا أن الملك خوفو كتب كتابا مقدسا لا يزال مكانه مجهولا حتى يومنا هذا، وهو الأمر الذي يضيف بعدًا غامضًا على تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

وأكد حواس خلال لقائه في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن مكان هذا الكتاب لا يزال لغزًا لم يُكشف بعد.

وأوضح أن هذا الكتاب كان يحمل قيمة دينية وروحية كبيرة، وربما كان بمثابة مرجع مقدس للحضارة الفرعونية في عصر  خوفو، مضيفًا أن العثور عليه – إن تحقق يومًا – سيكون أعظم اكتشاف أثري في القرن الحديث.

وأشار إلى أن البحث عن هذا الكتاب ليس مجرد مسألة أثرية، بل قضية حضارية تمس تاريخ الإنسانية بأسره، نظرًا لما يمكن أن يحتويه من نصوص تكشف أسرار الفكر الديني والفلسفي عند المصريين القدماء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور زاهى حواس وزير الاثار الاسبق الهرم الأكبر الملك خوفو أخر النهار

مواد متعلقة

السياحة والآثار: انتهاء واستلام متحف مراكب الملك خوفو والكهوف المجاورة للمتحف المصري الكبير

أوراسكوم تعلن بدء التشغيل الليلي بمجمع مطاعم الملك خوفو 12 يونيو

غرفة خوفو خير شاهد، أدلة تثبت أن جنة آدم وحواء كانت في مصر وشجرة الحياة المقدسة قرب الهرم الأكبر

السياحة والآثار: انتهاء تجهيزات متحف مراكب الملك خوفو بالمتحف المصري الكبير

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads