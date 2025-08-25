سيكون أعظم اكتشاف أثري بالقرن الحديث، زاهي حواس يفجر مفاجأة عن الملك خوفو (فيديو)

كشف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، تفاصيل جديدة تتعلق بأسرار الهرم الأكبر بالجيزة، مؤكدًا أن الملك خوفو كتب كتابا مقدسا لا يزال مكانه مجهولا حتى يومنا هذا، وهو الأمر الذي يضيف بعدًا غامضًا على تاريخ الحضارة المصرية القديمة.

وأكد حواس خلال لقائه في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن مكان هذا الكتاب لا يزال لغزًا لم يُكشف بعد.

وأوضح أن هذا الكتاب كان يحمل قيمة دينية وروحية كبيرة، وربما كان بمثابة مرجع مقدس للحضارة الفرعونية في عصر خوفو، مضيفًا أن العثور عليه – إن تحقق يومًا – سيكون أعظم اكتشاف أثري في القرن الحديث.

وأشار إلى أن البحث عن هذا الكتاب ليس مجرد مسألة أثرية، بل قضية حضارية تمس تاريخ الإنسانية بأسره، نظرًا لما يمكن أن يحتويه من نصوص تكشف أسرار الفكر الديني والفلسفي عند المصريين القدماء.

