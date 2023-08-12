فوائد الذرة المشوي، تحمى من السرطان وتحافظ على صحة العين والقلب والكلى

فوائد الذرة المشوي، الذرة المشوي من التسالى الشعبية المصرية الشهيرة التى كانت تقدم عادة فى الأرياف ولكن تنتشر فى جميع المحافظات كتسالى بسيطة تباع بالشوارع والميادين.

وفوائد الذرة المشوي، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، وينصح بها الخبراء دائما حفاظا على صحة الكبار والصغار لأهميتها.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الذرة من البقول أو الحبوب الكاملة التى تحتوى على الألياف الغير قابلة للذوبان ما يجعل لها فوئد عديمة تدفعنا لتناول الذرة.

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القيمة الغذائية الموجودة في الذرة المشوي

واضافت “منى”، أن الذرة المشوي تحتوى على. نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والكربوهيدرات والألياف الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والفسفور والزنك وفيتامين ب وE وأ وك وخ.

فوائد الذرة المشوي، فيتو

فوائد الذرة المشوي

وتابعت، أن من فوائد الذرة المشوي:-

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالى تقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

تقوى العضلات لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم وهى تعتبر مهمة للرياضيين قبل التمرين لأنها تقلل فرص الإصابة بالشد العضلى.

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم.

تقلل فرص الإصابة بإلتهابات القولون وتهديء من أعراض القولون العصبي.

تمنع الإصابة بالإمساك وتقلل فرص الإصابة بالبواسير.

تحتوى على الفولات وبالتالى تعتبر غذاء جيد للمرأة الحامل لأنها تساعد على نمو الجنين بشكل صحى وتمنع تشوهات الأجنة.

تساعد فى ضبط مستوى السكر بالدم لإحتوائه على الألياف الغير قابلة للذوبان وهى ألياف معقدة تساعد فى الحفاظ على مستويات السكر بالدم.

تساعد فى مقاومة الشوارد الحرة بالجسم المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية، وبالتالى تحمى من أمراض السرطان خاصة سرطان الثدى وسرطان الرئة.

تطرد السموم من الجسم وتنظف القولون وتندم حركة الجهاز الهضمي.

الذرة تحتوى على سعرات حرارية عالية وبالتالى تعتبر حل جيد فى علاج النحافة فى حال تناولها بكميات كبيرة.

تعزز من صحة العيون والشبكية لاحتوائها على فيتامين أ.

تساعد فى تقوية الأعصاب لاحتوائها على فيتامين ب.

تساعد فى مقاومة أمراض الشيخوخة لإحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والبروتينات التى تجدد الخلايا بالجسم بإستمرار.

تعزز من صحة الكلى.

تساعد الصغار على النمو بشكل صحى.