الدوري المصري، سموحة يتعادل سلبيا أمام بتروجيت (صور)

الدوري المصري، انتهت مباراة سموحة وبتروجيت بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سموحة، تشكيلة فريقه لمواجهة بتروجيت.

تشكيل سموحة أمام بتروجيت

دخل فريق سموحة مباراته أمام بتروجيت بتشكيل مكون من:

أحمد ميهوب - هشام حافظ - محمد دبش - محمد رجب - عبد الرحمن عامر - أحمد فووزي - سمير فكري - سامادو - خالد الغندور - صامويل أمادي - بابي بادجي

تشكيل سموحة لمواجهة بتروحيت، فيتو

تشكيل بتروجيت أمام سموحة

في المقابل، دخل فريق بتروجيت مباراته أمام سموحة بتشكيل مكون من:

عمر صلاح - محمود شديد - هادي رياض - بركات حجاج - إسلام عبدالله - محمد علي - أدهم أحمد - توفيق محمد - مصطفى الجمل - بدر موسى - أحمد بحبح

بدلاء بتروجيت أمام سموحة

وعلى مقاعد بدلاء بتروجيت تواجد 9 لاعبين هم:

أحمد غنيم - أحمد ياسين - مؤمن عاطف - أمادوبا - مصطفى البدري - عبد الكافي رجب - محمود مرسي - عمر رضا - سمير محمد

جدول الترتيب قبل مباراة سموحة وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز

بهذه النتيجة يتواجد بتروجيت في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد سموحة في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

