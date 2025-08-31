بادجي يقود هجوم سموحة ضد بتروجيت في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي سموحة، تشكيلة فريقه لمواجهة بتروجيت، المقرر انطلاقها بعد قليل، على ملعب برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سموحة أمام بتروجيت

يدخل فريق سموحة مباراته أمام بتروجيت بتشكيل مكون من:

تشكيل سموحة لمواجهة بتروحيت، فيتو

موعد مباراة سموحة وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز

تقام مباراة سموحة وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد في الجولة الخامسة في تمام التاسعة مساء، ويستضيف ملعب برج العرب مواجهة اليوم بين سموحة وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة سموحة وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز

تبث مباراة سموحة وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد في الجولة الخامسة عبر أون سبورت إتش دي.

جدول الترتيب قبل مباراة سموحة وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز

يتواجد بتروجيت في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد سموحة في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

