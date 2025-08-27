حامد حمدان يعتذر لإدارة بتروجت بعد رفض انتقاله للزمالك: أتحمل مسؤولية تصرفاتي

تقدم حامد حمدان لاعب وسط بتروجت باعتذار رسمي إلى ناديه بعد تغيبه الفترة الماضية عن التدريبات، عقب فشل انتقاله إلى نادي الزمالك.

وكان حامد حمدان يرغب في الانتقال إلى نادي الزمالك، لكن بتروجت تمسك باستمرار لاعبيه هذا الصيف.

حامد حمدان يعتذر لإدارة بتروجت

وكتب حامد حمدان لاعب بتروجت عبر حسابه الرسمي قائلا: "أتقدم أنا اللاعب حامد حمدان لاعب بتروجت بالاعتذار إلى مجلس إدارة النادي، والمدير الفني والسادة أعضاء الجهاز الفني بالكامل ولكل زملائي اللاعبين بالفريق عن أي تصرف مخالف بدر مني في الفترة الأخيرة وأتحمل كامل المسؤولية عنه".

وأضاف: "أؤكد وأجدد التزامي واحترامي الصادق بقيم النادي ولوائحه، وكل الاحترام والتقدير لكيان نادي بتروجت العظيم".

ويمتلك الدولي الفلسطيني مسيرة طويلة في الكرة المصرية بدءا من بيراميدز ثم الإنتاج الحربي وطنطا والجزيرة والمجد، قبل أن ينتقل في 2023 إلى بتروجت وساهم في عودة الفريق للدوري المصري بعد غياب دام 6 مواسم.

وخاض اللاعب البالغ 24 عاما 25 مباراة وسجل 2 وصنع 2.

متى ينضم حامد حمدان للزمالك ؟.. مصدر يرد

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، نجم فريق بتروجت، سينضم رسميًا إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وأشار المصدر إلى أن الصفقة تمت بشكل مبدئي، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالعقد وتسجيل اللاعب.

علي جانب آخر، قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه يرفض الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على اللاعبين لوسائل الإعلام.

وشدد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي على أن أي قرارات خاصة بفريق الكرة تعد شأن داخلي ولا علاقة لوسائل الإعلام بها.

وأضاف عبد الناصر محمد قائلًا: "نتعامل مع كل موقف يحدث داخل الفريق على حدة، وهناك نظام متبع يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء".

