الإثنين 04 أغسطس 2025
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رياضة

رسميا مهاجم الأهلي ينتقل إلي بتروجيت

الأهلي
الأهلي

أعلنت قناة النادي الأهلي انتقال المهاجم الشاب، سمير محمد، رسميا إلى صفوف فريق بتروجيت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتقرر أن ينضم اللاعب من الأهلي إلى بتروجت لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع وجود بند أحقية الشراء لصالح النادي البترولي بشكل نهائي عقب نهاية الإعارة.

ويأتي رحيل سمير محمد في إطار خروجه من الحسابات الفنية لخوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي.

ويستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت على استاد القاهرة الدولي السبت الموافق 9 أغسطس، ويلتقى بالجولة الثانية نظيره فاركو على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في التاسعة مساء السبت القادم، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز. 

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بتروجيت بهدفين لكل فريق، في المباراة الودية، التي جمعت الفريقين أمس، على استاد السلام، ضمن استعداداتهما لانطلاق منافسات الدوري الممتاز

سجل محمد شريف وياسين مرعي هدفي النادي الأهلي، أمام فريق بتروجيت.

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سمير محمد الأهلي النادي الأهلي

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