من بينها 5 آلاف دولار وشقق في مدن ذكية، تفاصيل خطة ترامب للسيطرة على غزة

نشرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها، اليوم الأحد، تفاصيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة، والتي تتضمن منح 5 آلاف دولار نقدًا، 4 سنوات إيجار، وعام من الغذاء، وشقق في مدن ذكية للراغبين بمغادرة قطاع غزة.

وجاء في التفاصيل التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست عن خطة سيطرة الولايات المتحدة على غزة والتي يجري تداولها داخل إدارة ترامب.

وتمتد الخطة تمتد على 38 صفحة، تُحوّل غزة إلى منطقة وصاية أمريكية لعشر سنوات، يتم خلالها إعادة إعمار القطاع وتحويله إلى منتجعات سياحية ومدن ذكية وصناعية.

إعادة توطين مؤقتة لكل سكان غزة

أبرز ما تتضمنه الخطة: وصاية أمريكية مباشرة على غزة لعشر سنوات على الأقل، وتحويل القطاع إلى وجهة سياحية ومركز للصناعات التكنولوجية المتقدمة وإعادة توطين مؤقتة لكل سكان غزة (أكثر من مليوني شخص)، إما “مغادرة طوعية” إلى الخارج، أو نقلهم إلى مناطق مؤمّنة ومقيّدة داخل غزة خلال فترة الإعمار.



وتضمنت الخطة تعويضات للمغادرين:5,000 دولار نقدًاد، ودعم للإيجار لمدة 4 سنوات، وغذاء لمدة عام كامل.



وجاء في الخطة، أصحاب الأراضي يحصلون على “رمز رقمي” يمكن استخدامه لتمويل حياة جديدة بالخارج، أو استبداله لاحقًا بشقق في 6 إلى 8 مدن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ستُبنى داخل غزة.



وبحسب الخطة، كل فلسطيني يغادر غزة سيوفر على الصندوق نحو 23 ألف دولار مقارنة بتكاليف إسكانه المؤقت داخل القطاع، وتمويل الخطة سيكون عبر استثمارات عامة وخاصة في مشاريع عملاقة:مصانع سيارات كهربائية ومراكز بيانات ومنتجعات شاطئية، وأبراج سكنية حديثة. والتقديرات: استثمار بقيمة 100 مليار دولار قد يحقق عائدًا يقارب 4 أضعاف خلال 10 سنوات.

