خارج الحدود

يسرائيل زيف: الاحتلال يسير نحو الفخ في غزة تحت سيطرة المتطرفين

غزة، فيتو

قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد يسرائيل زيف: إن الحكومة الإسرائيلية تسلك طريقًا خطيرًا في إدارة معركتها داخل غزة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات خاضعًا بالكامل لتأثير قوى اليمين المتطرف، وعلى رأسهم الوزير بتسلئيل سموتريتش.

سيطرة المتطرفين على القرار السياسي في إسرائيل

زيف اعتبر أن "نتنياهو لم يعد قادرًا على اتخاذ قرارات متوازنة"، مؤكدًا أن سياسات سموتريتش وحلفائه أصبحت المحرك الأساسي للسياسات الإسرائيلية الراهنة.

غزة.. الفخ الاستراتيجي

الجنرال السابق حذّر من أن استمرار العمليات في غزة دون رؤية سياسية واضحة قد يتحول إلى فخ استراتيجي لإسرائيل، يضعها في مواجهة استنزاف طويل الأمد عسكريًا وسياسيًا.

أزمة قيادة داخلية في إسرائيل

أضاف أن الأزمة الحقيقية ليست فقط في الميدان، بل في غياب القيادة الواعية القادرة على إخراج إسرائيل من دائرة التصعيد، في ظل انشغال نتنياهو بمصالحه السياسية والشخصية.
 

من جانبه قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير:نعمل بشكل هجومي وزمام المبادرة بيدنا في جميع الساحات وطيلة الوقت.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال: نواصل الجهد والعمليات من أجل إعادة جميع الأسرى الأحياء منهم والأموات.

