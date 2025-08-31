الأحد 31 أغسطس 2025
سكرتير عام قنا يتفقد المكاتب الخدمية ويتابع ملفات التقنين والتصالح بـ نقادة

سكرتير عام قنا، فيتو
 أجرى اللواء سامي علام سكرتير عام محافظة قنا، جولة ميدانية تفقد خلالها عددا من المكاتب الخدمية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، شملت المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومكتب تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، ومكتب التصالح، إضافة إلى متابعة منظومة المتغيرات المكانية.

رافق السكرتير العام خلال الجولة كل من ياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وصابر سعيد مدير إدارة الأملاك، وأحمد يوسف مدير مركز المعلومات، إلى جانب مسؤولي ملفي التقنين والتصالح وعدد من القيادات التنفيذية.

ضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين

وخلال الجولة، تابع السكرتير العام للمحافظة، سير العمل داخل المكاتب الخدمية، مشددا على ضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين، وسرعة إنجاز الطلبات بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وعدم تعطيل مصالح المترددين.

وفي ختام جولته، وجه السكرتير العام للمحافظة، بالالتزام بتنفيذ تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بضرورة المتابعة الدورية وحل مشكلات المواطنين على أرض الواقع، ومتابعة أعمال التصالح ميدانيا، مع التشديد على مراقبة المتغيرات المكانية والتعامل معها بكل حزم.

