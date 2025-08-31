محافظ قنا يعتمد المخطط التفصيلي لتطوير منطقتي الحميدات والمعنا

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المخطط التفصيلي لكل من منطقتي الحميدات والمعنا بمدينة قنا، وذلك في إطار تنفيذ مشروع التنمية الحضرية المتكاملة "حينا"، الهادف إلى تطوير البيئة العمرانية وتحسين المظهر الحضاري، إلى جانب إنشاء تكتلات سكنية حديثة تخدم أهالي المحافظة وتلبي احتياجاتهم المستقبلية.

جاء ذلك بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة رضوى عبد الرحمن إبراهيم، المسؤولة عن مشروع "حينا" بديوان عام المحافظة.

دعم الخطط التنموية والاستثمارية في قنا

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن اعتماد المخطط يأتي استجابة لرؤية تنموية شاملة، تستهدف رفع كفاءة منطقتي الحميدات بهدف دعم الخطط التنموية والاستثمارية في قنا، مشيرًا إلى أن عملية إعداد المخططات تمت وفق معايير عمرانية معتمدة، وبمشاركة مجتمعية فاعلة من أهالي المنطقتين عبر ورش عمل استمرت أكثر من أربع سنوات، تحت رعاية "الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – مصر".

وأكد "عبدالحليم" أن هذا الاعتماد يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة، إذ يسهم في رفع القيمة التسويقية للمنطقتين ويعزز من قيمة الأراضي بهما، لافتًا إلى أن المرحلة الأهم بعد إقرار المخطط هي البدء الفعلي في أعمال البناء والتطوير، بما يمهد الطريق لتنفيذ خطط التنمية العمرانية والاستثمارية.

