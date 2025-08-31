محافظ قنا يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة قنا

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة قنا، وذلك بحضور اللواء سامي علام سكرتير عام المحافظة، والمهندس وليد أبو العباس مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة رضوى عبد الرحمن من إدارة التخطيط العمراني.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن اعتماد المخطط يأتي في إطار خطة الدولة والهيئة العامة للتخطيط العمراني لتحديث المخططات الاستراتيجية للمدن التي مضى على إعدادها أكثر من خمس سنوات، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وبما يحقق التنمية العمرانية المستدامة.

وأضاف "عبد الحليم" أن الهدف من تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة قنا يتمثل في إعداد المدينة للتحول إلى مدينة مستدامة ذات موقع متميز، تمتلك مقومات التنمية العمرانية القادرة على تلبية متطلبات النمو السكاني والاقتصادي، وتوزيعها بشكل متوازن بين المناطق العمرانية القائمة والمستقبلية، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى المعيشة، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والترفيه، إلى جانب الحفاظ على الرقعة الزراعية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

الحفاظ على الرقعة الزراعية بقنا

وأشار المحافظ إلى أن عملية التحديث جاءت استجابة لأهمية مدينة قنا ودورها المحوري في التنمية العمرانية والمشروعات المستقبلية، بالإضافة إلى مواجهة تحديات المخطط الحالي، لافتًا إلى ضرورة دراسة النطاق الأوسع للمدينة وربطها بالامتدادات العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مثل مدينة قنا الجديدة ومدينة غرب قنا.

يُذكر أن المخطط الاستراتيجي لمدينة قنا يمثل رؤية مستقبلية طويلة الأجل للمدينة، إذ يحدد أولويات التنمية ومراحل تنفيذها، بما يتوافق مع الأهداف والبرامج الواردة في الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة وطويلة المدى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.