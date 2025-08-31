محافظ الدقهلية يتفقد مصنع تدوير المخلفات الزراعية بقلابشو (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، مصنع تدوير المخلفات الزراعية بقلابشو مركز بلقاس، والمقام على مساحة 30 فدانا، لتدوير المخلفات الزراعية "قش الأرز والقمح"، وغيره من المخلفات الزراعية.

محافظ الدقهليه يتفقد مصنع تدوير المخلفات الزراعية بقلابشو

وأكد محافظ الدقهلية أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة للتصدي لظاهرة السحابة السوداء وحرق قش الأرز، ومتابعة استعدادات الشركة الإفريقية والجاهزية التامة بمصنع تدوير المخلفات الزراعية، وكفاة كافة المعدات للعمل واستقبال موسم حصاد الأرز، للحد نهائيًا من حرق قش الأرز والحفاظ على البيئة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

استعدادات مبكرة لموسم قش الأرز

وأكد محافظ الدقهلية، أن زيارته المفاجئة تأتي في إطار متابعة إجراءات واستعدادات أجهزة المحافظة مبكرا للتصدي لظاهرة حرق قش الأرز، خلال موسم الحصاد المقبل، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع هذه الظاهرة من منطلق الحفاظ على البيئة، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من الآثار السلبية لحرق قش الأرز.

تحقيق التنمية المستدامة وتقليل مصادر التلوث البيئي

وأضاف أن الهدف هو المضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة وتقليل مصادر التلوث البيئي، بمختلف مراكز وقرى المحافظة واتخاذ كافة التدابير اللازمة في هذا الشأن.

