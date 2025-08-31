الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالقليوبية

مصرع شخص أسفل الطريق
مصرع شخص أسفل الطريق الدائري صدمه قطار بالقليوبية

 لقي أحد الأشخاص مصرعه صدمه  قطار  أثناء مروره أسفل الطريق الدائري بالقرب من مزلقان قليوب  بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

 

صدمه قطار بالقليوبية

وكانت شرطة النجدة  تلقت إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع البلاغ.

وتمت معاينة مكان الحادث ورفع الآثار، فيما جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

ضبط شخصين بالقاهرة بتهمة ترويج أدوية مجهولة المصدر عبر الإنترنت

ضبط 5 متهمين بالاعتداء على شاب ببني سويف بعد تداول فيديو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرع شخص أسفل دائري قليوب حادث قطار القليوبية مديرية أمن القليوبية مزلقان قليوب حوادث القطارات في مصر

مواد متعلقة

هل يجوز الصلاة بالمكياج؟ أمين الفتوى يجيب

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في انفجار خط غاز بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

الضابط "شهبور" ينهي أسطورة "بلطجي كعبيش" في مواجهة الأسلحة البيضاء والبدلة الميري

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في انفجار خط غاز بالإسماعيلية

بعد توقف المفاوضات مع علي ماهر، من هو المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو في الأهلي؟

توقف مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع علي ماهر، تفاصيل

بالأرقام، فاتورة ريبيرو ومعاونيه في الأهلي بعد توجيه الشكر لهم

وفاة حفيدة محمد علي باشا، قصة رحيل جيدة هانم ابنة أسطورة القصر والصحراء في صمت

مفاجأة في وسط الملعب، تشكيل الزمالك ضد وادي دجلة بالدوري

الأهلي يعلن رسميا توجيه الشكر لخوسيه ريبيرو وجهازه المعاون

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الصلاة بالمكياج؟ أمين الفتوى يجيب

من قصص القرآن الكريم، يونس بن متى مع أهل نينوى

أمين الفتوى: المطلقة تكون فى بيت الزوجية طوال فترة العدة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads