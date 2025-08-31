مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالقليوبية

لقي أحد الأشخاص مصرعه صدمه قطار أثناء مروره أسفل الطريق الدائري بالقرب من مزلقان قليوب بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدمه قطار بالقليوبية

وكانت شرطة النجدة تلقت إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع البلاغ.

وتمت معاينة مكان الحادث ورفع الآثار، فيما جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

