تنسيق المرحلة الثالثة 2025، طلاب مستثنون من قواعد التوزيع الجغرافي بالجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. يستمر طلاب الثانوية العامة 2025، في تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة والتي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى إتمام تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث للعام الدراسي ٢٠٢٥، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك عقب استلام الطلاب لشهادات النجاح من مدارسهم، ويأتي ذلك استكمالًا لإجراءات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025/2026.

رابط تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة 2025

ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة والطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

كما يمكن للطلاب إتمام عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق من خلال معامل التنسيق الإلكتروني المنتشرة بالمحافظات يوميا خلال أيام المرحلة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، أو من خلال جهاز الحاسب الإلكتروني الخاص بالطالب يوميا طوال الـ 24 ساعة.

الطلاب المستثنون من قواعد التوزيع الجغرافي بالتنسيق

وحدد مكتب تنسيق القبول بالجامعات، قواعد التوزيع الجغرافي لطلاب الثانوية العامة 2025 بالجامعات، تسهيلا على الطالب في تسجيل رغباتهم.

كما حدد مكتب التنسيق مجموعة معينة من الطلاب المستثنون من قواعد التوزيع الجغرافي بالجامعات، بخلاف باقي طلاب الثانوية العامة.

ويوضح هذا التقرير الطلاب المستثنون من قواعد التوزيع الجغرافي بتنسيق الجامعات 2025

أولا: أوائل الثانوية العامة 2025

حدد وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، في القرار الوزاري الذي يحمل رقم 1177 الصادر في يونيو الماضي، والخاص بقواعد قبول الطالب في الجامعات 2025،، الطلاب المستثنون من قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2025، ومن بينهم أوائل الثانوية العامة 2025.

وأكد مكتب التنسيق أن توزيع الـ (1500) طالب الأوائل على مستوي الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2025 يكون (500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبي) ووفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني.

مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بعد الفرقة الأولي بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

ثانيا: الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

أما الفئة الأخرى من طلاب الثانوية العامة، المستثنون من قواعد التوزيع الجغرافي، وفقا للقرار الوزاري الخاص بقواعد قبول الطلاب بالجامعات 2025 هم الطلاب ذوي الإعاقة.

وأكد مكتب تنسيق القبول بالجامعات أنه يتم استثناء الطلاب ذوي الإعاقة من قواعد التحويل المناظر والتوزيع الجغرافي المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات القريبة من محال إقامتهم وذلك عن طريق الجامعة مباشرة بعد الترشح من خلال مكتب التنسيق ووفقًا للشروط والضوابط التالية:

1- حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة للالتحاق بالقطاع الذي يرغب في الدراسة فيه.

2- تقديم مستند رسمي يثبت محل الإقامة في المنطقة التعليمية الحاصل منها على الشهادة الثانوية.

3- تقديم بطاقة إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تصدر من وزارة التضامن الاجتماعى طبقًا لنص المادة (5) من القانون رقم (10) لسنة 2018م والتي يُعتد بالبيانات الواردة فيها أمام الجهات التي يتعامل معها الشخص ذوي الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

4- مراجعة البيانات الواردة في بطاقة إثبات الإعاقة من الجامعة التي يرغب الطلاب التحويل إليها، وفقًا للضوابط والمعايير التي وضعتها اللجنة المعنية بهذا الشأن.

5- يمكن للطالب التظلم من قرار الجامعة أمام لجنة مركزية تُشكل لهذا الغرض من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

6- بعد القبول المبدئي لتحويل الطالب تتقدم الجامعة بخطاب رسمي مجمع دوريًا لمكتب التنسيق للتحقق من صحة بيانات الشهادة الثانوية ولا يكون التحويل نهائيًا إلا بعد ورود إفادة كتابية من مكتب التنسيق عن صحة هذه البيانات.

