تنسيق المرحلة الثالثة 2025، رابط التسجيل والكليات المتاحة علمي وأدبي

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. يواصل طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة على موقع التنسيق الإلكتروني، والتي انطلقت الثلاثاء الماضي.

وأعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الجمعة، أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث للعام الدراسي ٢٠٢٥، عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك عقب استلام الطلاب لشهادات النجاح من مدارسهم، ويأتي ذلك استكمالًا لإجراءات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

رابط تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة 2025

ويمكن لطلاب المرحلة الثالثة والطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

كما يمكن للطلاب إتمام عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق من خلال معامل التنسيق الإلكتروني المنتشرة بالمحافظات يوميا خلال أيام المرحلة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، أو من خلال جهاز الحاسب الإلكتروني الخاص بالطالب يوميا طوال الـ 24 ساعة.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي

ووفق الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة بالكليات والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي، فإن الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية جاءت كالتالي:

آثار

تربية

الآداب

كلية الثروة السمكية

فنون جميلة

حقوق

خدمة اجتماعية

الكلية التكنولوجية

آداب انتساب

حقوق انتساب

تربية رياضية

دار علوم انتساب

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

تربية نوعية

تربية ابتدائي

تربية طفولة

تربية فنية

سياحة وفنادق

تربية موسيقية

اقتصاد منزلي

تربية طفولة مبكرة

زراعة

علوم شعبة رياضة

كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2025 أدبي

ووفق الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة بالكليات، والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي، فإن الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية، جاءت كالتالي:

حقوق

تربية رياضية

اقتصاد منزلي

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية

حقوق انتساب

سياحة وفنادق

سياحة وفنادق تعليم تبادلي

تربية شعبة تربية فنية

تربية نوعية

دار العلوم

تربية طفولة

آداب

خدمة اجتماعية

تربية ابتدائي.

