لطلاب الدور الثاني، قواعد التوزيع الجغرافي بالتنسيق حسب تصنيف المجموعات

يواصل موقع تنسيق الجامعات فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة (الدور الأول، ويُستكمل بالطلاب الناجحين في الدور الثاني) ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني اعتبارًا من يوم الثلاثاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥، ويستمر حتى اكتمال تقدم جميع الطلاب، على أن تُعلن النتائج في صورة مجمعة عقب الانتهاء من عمليات المراجعة.

ويمكن للطلاب التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني:والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة، إضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية التي تقدم الدعم الفني يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

قواعد التوزيع الجغرافي بالتنسيق

• يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء في أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:



☆ مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.



☆ مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.



☆ مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

هل يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي؟



• لا يحق للطالب ذلك، حيث إن التوزيع الجغرافي يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يُعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الخميس، نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بنسبة نجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للنظام القديم.

وأكدت الوزارة أهمية الحفاظ على الرقم السري لضمان سرية البيانات وعدم تعديل الرغبات من أي شخص آخر.

الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة هو:

205 درجات لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم).

160 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام الحديث).

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي 2025

وجاءت الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة علمي 2025 كالتالي:

آثار

التربية

الآداب

كلية الثروة السمكية

فنون جميلة

حقوق

خدمة اجتماعية

الكلية التكنولوجية

آداب انتساب

حقوق انتساب

تربية رياضية

دار علوم انتساب

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

تربية نوعية

تربية ابتدائي

تربية طفولة

تربية فنية

سياحة وفنادق

تربية موسيقية

اقتصاد منزلي

تربية طفولة مبكرة

زراعة

علوم شعبة رياضة

كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك

