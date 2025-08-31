أعلن محمد الشيخ، المدير الفني لفريق وادي دجلة، تشكيل مواجهة الزمالك، التي تقام في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل وادي دجلة أمام الزمالك في الدوري المصري

وجاء تشكيل وادي دجلة أمام الزمالك في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: أحمد أيمن، إسلام كنو، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج.

خط الوسط: أحمد سكولز، إبراهيم البهنسي، محمد عبد العاطي، أحمد فاروق.

خط الهجوم: محمود دياسطي، ويوسف ويا.

ويحتل وادي دجلة المركز الخامس عشر في الدوري المصري، برصيد 4 نقاط، حيث بدأ الموسم بتعادل سلبي مع بيراميدز ثم خسر أمام إنبي وبتروجيت وحقق انتصارًا وحيدًا أمام زد 2-1.

فيما يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك ووادي دجلة اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب استاد السلام.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ووادي دجلة

وتنقل مباراة الزمالك ووادي دجلة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك ضد وادي دجلة

وتضم القائمة كلا من:

محمد صبحي، مهدي سليمان، محمود الشناوي، أحمد فتوح، محمود بنتايج، محمود حمدي “الونش”، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق، عمر جابر، محمد السيد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، سيف جعفر، ناصر ماهر، أحمد حمدي، عبد الله السعيد، عمرو ناصر، شيكو بانزا، خوان بيزيرا، آدم كايد، ناصر منسي، عدي الدباغ.

وكشف الجهاز الطبي للفريق عن إصابة محمد شحاتة لاعب الوسط بشد عضلي مما تسبب في استبعاده عن القائمة التي ستخوض مباراة وادي دجلة.

الزمالك

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز

وكان فريق الزمالك فاز على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

