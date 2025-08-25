شيكابالا يتفق مع باوك اليوناني على إقامة مباراة اعتزاله وتذاع عبر هذه القناة

كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا القائد السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأباتشي اتفق مع باوك اليوناني على مباراة إقامة مباراة اعتزاله.

وكان شيكابالا أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الماضي بعد أعوام عديدة داخل جدران ميت عقبة.

مباراة اعتزال شيكابالا

وأكد المصدر أن شيكابالا عقد جلسة مع مسؤولي فريق باوك اليوناني واتفق معهم على إقامة مباراة اعتزاله على أن تذاع على قناة mbc مصر.

من ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فاركو غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب إستاد السلام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

وتنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يفوز على مودرن سبورت في الدوري الممتاز

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، فيما يحتل فاركو المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

