الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شيكابالا يتفق مع باوك اليوناني على إقامة مباراة اعتزاله وتذاع عبر هذه القناة

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا القائد السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأباتشي اتفق مع باوك اليوناني على مباراة إقامة مباراة اعتزاله. 

وكان شيكابالا أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الماضي بعد أعوام عديدة داخل جدران ميت عقبة. 

 

مباراة اعتزال شيكابالا 

وأكد المصدر أن شيكابالا عقد جلسة مع مسؤولي فريق باوك اليوناني واتفق معهم على إقامة مباراة اعتزاله على أن تذاع على قناة mbc مصر. 

من ناحية أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فاركو غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

موعد مباراة الزمالك وفاركو 

وتنطلق مباراة الزمالك وفاركو غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب إستاد السلام.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو 

وتنقل مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

 

الزمالك يفوز على مودرن سبورت في الدوري الممتاز 

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز 

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط، فيما يحتل فاركو المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شيكابالا الزمالك اخبار الزمالك اعتزال شيكابالا

مواد متعلقة

بتروجت يفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف ويتصدر الدوري الممتاز

شوط أول سلبي بين بتروجت والمقاولون العرب في الدوري الممتاز

يانيك فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمباراة فاركو في الدوري الممتاز

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

الإسماعيلي يحقق فوزه الأول في الدوري الممتاز على حساب طلائع الجيش 1-0 (فيديو)

أخبار الرياضة اليوم: الشناوي على رأس قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة.. أوسوريو يكذب شيكابالا.. أزمة صحية مفاجئة لـ حسن حمدي.. شريف إكرامي يرد على أنباء اعتزاله

شيكابالا أم الخطيب، ميدو يختار أفضل من ارتدى رقم 10 في تاريخ مصر

الإسماعيلي يتقدم على طلائع الجيش بهدف في الشوط الأول

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads