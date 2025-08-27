لا مكان له في وجودي، فيريرا يتوعد الجزيري ويكشف سر استبعاد أحمد حمدي

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه كان يعلم جيدًا أن فريقه سيواجه منافس يلعب بعشرة لاعبين في منطقة دفاعه خلال مباراة فاركو اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

البلجيكي يانيك فيريرا

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" كنا نعلم كيف سنتعامل وكيف نستغل الثلث الأخير من الملعب، وفي الشوط الأول لم نتمكن من إنهاء الهجمات بشكل جيد، ولم يكن هناك عدد كافٍ من اللاعبين داخل منطقة جزاء المنافس، ولذلك لم نترجم سيطرتنا في الشوط الأول لأهداف ونحتاج إلى العمل على إنهاء الهجمات بشكل أفضل".



وتابع فيريرا قائلًا: "في الشوط الثاني سجلنا هدفًا مبكرًا، وهذا أفضل سيناريو حتى لا يقم المنافس بإضاعة الوقت، لأن هذا حدث في الشوط الأول ولم يتحدث أحد، ونحترم خطة أي مجرب سواء هجومية أو دفاعية لكن محاولة قتل المباراة يقلل من متعة كرة القدم، ورسالتي للصحفيين أن يتحدثوا عن هذا الأمر لأنها ليست الصورة التي من المفترض أن تقدمها مصر للعالم عن كرة القدم، ولدينا مسؤولية في الملعب أن تقدم أفضل ما لدينا، كما أن الحكام مطالبون بعدم ترك الفرق تقتل متعة كرة القدم بإضاعة الوقت".

وقال المدير الفني: "بعدما سجلنا هدف التقدم واصلنا السيطرة وكنت سعيد جدًّا، وكانت فرحتي ستزداد إذا أحرزنا أهدافًا أكثر، ونحتاج للتعامل بشكل أفضل في بعض المواقف، ولكني أرى أن الفوز مستحق في المباراة".



وتابع يانيك فيريرا قائلًا: "عدي الدباغ يشارك في المباريات لأنه جاهز بدنيًا، ولا نهتم بنتائج الفرق الأخرى ولدينا دوافعنا الخاصة بعيدًا عن أي شيء آخر".

وواصل المدير الفني: "أحمد حمدي يحتاج لشغل كثير كي يتواجد مع الفريق وهناك لاعبون يبذلون أقصى جهد مع الفريق وأتمنى أن يكون الحديث عن الفريق بشكل كامل".



وأضاف فيريرا: "الفريق يدافع كوحدة واحدة، وتلقينا هدفًا واحدًا فقط في المباريات التي خاضها الزمالك حتى الآن، وأشكر حارس المرمى والدفاع، ولكني في نفس الوقت أشكر لاعبي الوسط والمهاجمين على المجهود المبذول".



وفيما يخص الدفع بأحمد فتوح في مباراة اليوم قال المدرب البلجيكي:" قررنا إراحة بنتايج لأنه خاض 3 مباريات كاملة، ونحرص في التشكيل على إجراء التدوير وفقًا لطريقة لعب الفريق والمنافس الذي نواجهه".

وهاجم فيريرا سيف الدين الجزيري قائلًا: "في وجودي لا مكان للجزيري في الزمالك وستعلمون لماذا في وقت لاحق".

واختتم يانيك فيريرًا تصريحاته قائلًا: "صادفنا سوء توفيق في المباراة وهناك كرة اصطدمت بالقائم وآخرى مرت بجوار القائم، وفرص عديدة سنحت لنا لم نحسن استغلالها ونعمل على التحسن في الفترة المقبلة".

الزمالك يفوز على فاركو

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة "دوري نايل"، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل شيكو بانزا لاعب الزمالك الهدف الأول والوحيد في مرمى فاركو، بالدقيقة 49.

وجاء تشكيل الزمالك لمباراة فاركو كالتالي:

محمد صبحي.

أحمد فتوح.

محمود حمدي " الونش".

حسام عبد المجيد.

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

ناصر ماهر.

عبد الله السعيد.

شيكو بانزا.

عدي الدباغ.

خوان ألفينا بيزيرا.

ترتيب الزمالك وفاركو في الدوري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 10 نقاط، فيما يحتل فاركو المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.