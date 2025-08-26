الأربعاء 27 أغسطس 2025
رياضة

نجم الزمالك يغيب عن مباراة وادي دجلة المقبلة بسبب الإيقاف

الزمالك
الزمالك

يغيب نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الزمالك عن مباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فاركو التي أقيمت اليوم الثلاثاء في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يفوز على فاركو 
 

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة "دوري نايل"، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

مباراة الزمالك القادمة 

ويلتقي الزمالك مع فريق وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز..

 

قائمة الزمالك ضد فاركو 

وتضم القائمة كل من:

محمد صبحي.

محمد عواد.

محمود الشناوي.

أحمد فتوح.

محمود بنتايج.

محمود حمدي "الونش".

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

صلاح مصدق.

عمر جابر.

نبيل عماد دونجا.

محمد شحاتة.

أحمد عبد الرحيم "إيشو".

سيف جعفر.

ناصر ماهر.

عبد الله السعيد.

أحمد شريف.

شيكو بانزا.

خوان ألفينا بيزيرا.

آدم كايد.

ناصر منسي.

عدي الدباغ.

الزمالك يفوز على مودرن سبورت في الدوري الممتاز 

وفاز فريق الزمالك على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

