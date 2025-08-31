الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إذاعة جيش الاحتلال تزعم: ضربة صنعاء أوقعت قيادات حوثية بارزة

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء أسفرت عن مقتل نحو 20 قياديًا حوثيًا.

صعوبات في التعرف على هوية العناصر الحوثية

وأوضحت أن الحوثيين يحاولون إخفاء هويات بعض القتلى، بينما لا يزال عدد من القيادات "على ما يبدو" مدفونين تحت الأنقاض، ولم يتمكنوا بعد من التعرف على جميع الضحايا.

إشراف استخباراتي مباشر

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فقد أشرفت ضابطتان من الاستخبارات الإسرائيلية على الضربات، التي لم تستهدف فقط قادة سياسيين ووزراء مدنيين، بل أيضًا شخصيات منخرطة بشكل مباشر في القضايا العسكرية للحوثيين.

أبرز المستهدفين من الاحتلال الإسرائيلي حسب الرواية المنشورة

وأكدت التقارير أن الضربة أدت إلى مقتل نائب وزير مسؤول عن بناء القوة العسكرية للحوثيين، مسؤول العمليات العسكرية البارز في الجماعة.

من جانبه قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي اليوم الأحد: العدو الإسرائيلي يستهدف حتى الأطفال والنساء والمدنيين العزل.

الحوثي: لن نقف متفرجين إزاء جرائم العدو

وأضاف الحوثي: العدو الإسرائيلي يشكل خطرا على الأمة كلها والضربة الأخيرة للعدو لن تؤثر على موقف بلدنا سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

 وتابع: العدو الإسرائيلي استهدف ورشة لحكومة التغيير والبناء الخميس الماضي.

اعتداء العدو الخميس الماضي أسفر عن استشهاد مجموعة من الوزراء والعاملين في الحكومة ورصيد العدو هو الإجرام وهو يقتل أبناء الشعب الفلسطيني ولبنان وسوريا والعراق وإيران

